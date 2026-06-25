نشأ قصر المصمك بالرياض وقلعة الرفاع بالبحرين؛ في سياق تاريخي متقارب (القرن الـ19)، ولهما خصائص عمرانية معمارية خاصة بالبيئة الخليجية التقليدية، وهما يعكسان اختلاف الموارد الطبيعية في البيئتين السعودية والبحرينية.

وثمة أوجه تشابه تجمع هذين المعلمين التاريخيين، وظيفياً ومعمارياً وتاريخياً؛ كالتالي:

أولاً: الوظيفة التاريخية؛ فكلاهما حصنان دفاعيان وموقعان إستراتيجيان ومركزان للحكم؛ إذ استخدم قصر المصمك مقرا إداريا وعسكريا في الرياض، وقلعة الرفاع مقراً للحاكم ومركزاً للسلطة السياسية، وكلاهما يعكسان العمارة الخليجية التقليدية القائمة على استخدام مواد بناء محلية متلائمة مع المناخ الحار والجاف في المنطقة.

ثانياً: التخطيط الداخلي؛ فيعتمد كلاهما على نظام الأفنية الداخلية المحيطة بها الغرف، وهو نمط معماري شائع في المباني التقليدية في شبه الجزيرة العربية، إذ يساعد على تنظيم الفراغات الداخلية وتوفير التهوية الطبيعية.

ورغم تشابهما في عدة جوانب؛ فهناك فروق واضحة بينهما:

- فقصر المصمك في سياقه التاريخي ارتبط بشكل مباشر بحدث عسكري مفصلي، ومعركة استعادة الرياض عام 1902. ومن ناحية الموقع فيقع في قلب النسيج الحضري التاريخي لمدينة الرياض، ويتسم بضخامة الحجم والطابع العسكري الحصين، تجمع بين البساطة والمتانة الشديدة، وتغيب الزخارف المعقدة لصالح الوظيفة الدفاعية والحماية من المناخ الصحراوي. - أما قلعة الدفاع فارتبطت أكثر بوظيفتها كمقر للحكم والإقامة الملكية. ومن ناحية الموقع؛ فتقع على مرتفع طبيعي يطل على وادي، مما يمنحها طابعاً جغرافياً مختلفاً.

- من حيث مواد البناء؛ يعتمد قصر المصمك بدرجة أكبر على الطين واللبن وفق الطراز النجدي التقليدي؛ بينما تستخدم قلعة الرفاع تستخدم مزيجاً من الحجر الجص والطين، وتميل إلى صغر الحجم نسبياً مع تحولها من دور دفاعي بحت إلى بيت سكني أيضاً؛ تصميمه يعتمد على الأفنية المفتوحة التي توفر التهوية الطبيعية، وتوزيع الغرف حولها بشكل فعّال وظيفياً.