يواجه حي الريان في مدينة جدة.. أحد أكبر الأحياء في شمال العروس معاناة تتمثل في عدم توافر مدارس للبنين منذ أكثر من 11 عاماً!، وهناك 3 مدارس للبنات فقط (مستأجرة) لا تغطي 10% من احتياج الحي.

ويعيش سكان الحي، معاناة يومية في توصيل أبنائهم في رحلة مضنية مع ازدحام الشوارع وسباق الوصول، وتتكرر المعاناة في رحلة العودة، خاصة أن معظمهم موظفون ويضطرون للاستئذان بشكل يومي وقد يتأخرون عن أعمالهم، وبسبب بُعد المدارس عن الحي والمشقة التي يتكبدها أولياء الأمور والطلاب، انعكس ذلك على مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب والطالبات.

والسؤال: متى يتم إنشاء وافتتاح مدارس في هذا الحي؟!

سؤال عريض يترك معاناة تكبر كل يوم، وأخرى تتجدد مع كل صباح للطلاب والطالبات وأولياء الأمور.

ومحل الاستغراب أن أحياء الريان (1/3/5) توجد بها أراضٍ ضمن المخططات تحمل اسم (مدرسة) ولكن لم تستثمر حتى الآن.

وإذا تعذر البناء لعدم وجود الأراضي.. ألا يستدعي الأمر إيجاد أراضٍ بديلة لتنفيذ مشاريع تعليمية؟.

المدارس.. من أهم مشاريع بناء أجيال المستقبل.. هل لك أن تتخيل أن طفلاً في السابعة من عمره يعيش كل هذه المعاناة من أجل أن يذهب إلى مدرسته.

الكثير والكثير من التساؤلات.. تنتظر قراراً ينهي معاناة سكان «الريان» التي تتجدد كل يوم لأكثر من 11 عاماً.