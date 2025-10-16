في قلب الرؤية السعودية لتطوير الاقتصاد بعيداً عن النفط؛ ينبعث مشروع يُعيد كتابة هوية العاصمة، مشروع مدينة الملك عبدالله المالية (KAFD)، الذي كان لسنوات من المشاريع الصامتة فبات اليوم قلباً نابضاً يشهد انفتاحاً مالياً وتطوراً حضرياً.لقد أصبحت الرياض اليوم منافساً للمدن العالمية في إدارة المال والاستثمار.لا يحتفل المشروع بتشكيل آفاق جديدة فحسب؛ بل شهد أخيراً انتقال صندوق الاستثمارات العامة (PIF) إلى برجه الأطول في الرياض بارتفاع 385 متراً، ما أعطى المحفل نكهة واقع، وروحاً جلية للتحوّل المنشود.وفي ترجمة ملموسة لرؤى اقتصادية واضحة؛ أعلنت مؤسسات دولية كبرى مثل: HSBC، Accenture، Goldman Sachs، Morgan Stanley، افتتاح فروع ومكاتب إقليمية لها داخل «KAFD».تتجاوز هذه التحولات المجردة مساحات الأبراج الزجاجية إلى قلب إستراتيجيات التنويع الاقتصادي. وأكد مجلس الوزراء، أن توطين المقرات الإقليمية للشركات العالمية داخل المملكة يُعدّ اليوم ركيزة محورية في إستراتيجية التنمية الاقتصادية، بما يضمن أن تكون تلك الشركات جزءاً من النسيج الاستثماري الوطني وشريكاً فاعلاً في صناعة القرار والنمو، لا مجرد متعامل خارجي؛ إذ أصدرت السلطات لائحة تلزم الشركات بوجود مقار إقليمية داخل المملكة تضم ما لا يقل عن 15 موظفاً، بينهم أفراد من الكادر الإداري للإشراف الإقليمي.مشاهد الحياة اليومية في «KAFD»، تجسد التوازن بين البيئة المالية والترفيهية؛ مقاهٍ راقية تطل على برج PIF إلى بنيات هندسية مستقبلية مثل «سلّة السماء»، ومناطق الأعمال المصممة وفق المواصفات الخضراء العالمية (LEED Platinum) التي تليق برؤية مدن مستدامة.«رؤية 2030» التي تسعى لتقليص اعتماد الاقتصاد على النفط تجد اليوم بصيصها في هذا الواقع، إذ إن «KAFD» لا يُمثّل فقط أرقاماً استثمارية أو مشاريع عملاقة، بل ملحمة وطنية عاش بها التغيير المالي والانفتاح.تُبرهن السعودية، أن اقتصادها قادر على استضافة رؤوس الأموال، في بيئة تستقطب العقول والشركات والفرص العالمية.