•• هناك أناسٌ مثل «الأريج المدهش» يجعل المكسور عجباً.. يُتعب من بعده بقدرته على امتصاص غضب الناس.. يبني لهم قصوراً من الورود مغرقة بالندى ليزرع حدائق بهية من المحبة.. يمتطي سحابات السماء ليمطر عليهم ماء المودة.. يخفق قلبه كعاصفة لينير لهم ياقوتة الإخاء.. تلك هي الصورة الإنسانية التي رسمتها يد إنسان استخدم أفضل الطرق لمراوغة ألم الحياة.•• وهناك دراسات نفسية متعددة نُشرت في مطبوعات علمية؛ أشارت إلى أن «المثالية المفرطة» تؤدي إلى تعطيل الوظائف، والإحباط عند الفشل لعدم اكتمال العمل، وتسبِّب اضطراب الشخصية المؤدي إلى العزلة.. أولئك يعانون من مشكلات فهم المواقف والأشخاص، فيتصفون بالتفكير الشاذ والسلوك الغريب الذاهب إلى الانعزالية والفصامية.. وذلك الذي يندرج تحت فقدان الثقة أو الشك الدائم في أفعالهم باعتبارها لديهم غير مكتملة.•• هناك من تخجل أمامه أشعة المعارف فلا تظهر إلا من خلف روحه المفقودة.. من يضيع فرص التعلُّم ويبعثر حركة التلقي.. من يستيقظ دون شعور على رعشة لذة إحباط تحطم ذاته وتدغدغ بدنه.. من يخلد دون وعي في طقس بارد يمنحه جفاف فهم يبعثر فكره.. روح متصدعة كألواح زجاج مشروخة.. فسلام على تلك الأجواء المعرفية الغائبة، وسلام على صباحاتها الغائمة.•• وهناك أناس نقرأ في وجوههم اضطراباً من شدة العوز؛ يبرزه قلق هيئتهم الذليلة رغم تعابير وجوههم الهادئة.. وهناك من يطلق صوتاً حزيناً من شدة الشقاء في سبيل لقمة عيش؛ تظهر في نظراته الواهنة الكئيبة وابتسامته الشحيحة المكسورة.. وهناك من يتضخم قلبه بحزن كظيم من شدة تورم سحنته الشاحبة.. تلك الصدور المتوغرة خرجت من أرواح متخثرة، طبعتها على الوجوه تجاعيد الزمن.