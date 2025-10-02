ياسلام الله على.. دارنا دار الكرام



دار ابوتركي معزي حمى توحيدها



أسس الدولة ونهجها نهج سيد الأنام



وابتدا بالعلم والنهضة اللي يريدها



عقب احرارٍ تعاقب على نهج الإمام



احتموا داره... وزادوا لها تشييدها



نحمد الله عزّنا بقادة العربّ العظام



هم رجال الدولة اللي تنومس عيدها



ياسلام الله على القائد... الفذ الهمام



صانع الرؤية العظيمة وسن تحديدها



قادها الملهم لأجل شرقٍ اوسط للسلام



حامل ازمات العروبة لأجل تحييدها



السعودية العظيمة علت فوق الغمام



والسعودي للوطن مبدع وصنديدها