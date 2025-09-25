•• «أنتم ومن يتبعكم في وجهي»؛ جملة أهفو إليها لتنعم روحي.. جملة كلما تذكرتها أو قرأتها تغذي قلبي حباً لوطني، وتكسبني رصيداً أكبر من الإخلاص.. جملة تجعلني أتمنى الرجوع بالعمر لتُفتح ذاكرتي على وجهين حبيبين؛ المؤسس الملك عبدالعزيز وجدي الشريف شحاذ بن الحسين بن علي (أمير المدينة المنورة قبل التوحيد).. تلك جملة من رسالة (الملك) إلى (الشريف) نفخر بها نحن الأشراف.•• حكاية وفاء يدونها التاريخ لرجلين فخمين.. حكاية تسليم المدينة للملك عبدالعزيز من قبل الشريف شحاذ، على أن يأمن أهلها على أرواحهم وأموالهم.. وفي رسالة المؤسس للشريف: «وأمان الله على دمائكم وجميع أموالكم، وعلى هذا عهد الله وميثاقه».. ثم اختتم الملك رسالته للشريف: «إن شاء الله ما تشوف إلا ما يسرك ونزيدك ما ننقصك».. كلمات عميقة أدخلت المدينة في العهد السعودي.•• قررت أن أكتب عن هذه المرحلة لمن أراد أن ينهض بروحه بعينين مفتوحتين لتنمية وطنه.. مرحلة ممسوكة بانبعاث توحيد بلادنا بأدوات خاصة للمؤسس.. مرحلة رفيعة فاخرة في رحلة تأسيس دولة اختارت المستقبل.. مرحلة هي السر الأهم للسيطرة على المستقبل من أجل بناء أنفسنا وذواتنا.. مرحلة تشعرنا أن الحنين الطبيعي والإنساني للماضي؛ حياة متوثبة لحياة حاضرها يجعلنا نحوِّل الصحراء إلى اخضرار.•• في الوطن السعودي الكبير؛ أرضٌ بألف حكاية وحكاية ممزوجة بطعم الولاء.. أرضٌ تحيي القلب؛ فما يرجوه إنسانها يدق بابه صباحاً.. أرضٌ ترسم لوحة بديعة موحدة الأرجاء في إنسانه وحضارته وتاريخه رغم تنوع ثقافاته ولهجاته.. أرضٌ ينشد بها الظهر مسجاة على الكرة الأرضية لا تشكو عطش تربة، ولا تحسن الانحناء.. فكيف يمكن لمرء أن يحيا دون أن يتنفس نضارة وطنٍ يزهر.