قبل سنوات، اتصلت عليَّ مواطنة طاعنة في السن ومريضة، تطلبني التدخل في قضية عتق رقبة ابنها البكر (محمد)، باعتباري ناشطاً اجتماعياً لديَّ الخبرة الكافية في ما يتعلق بـ(عتق الرقاب)، وعضواً مؤسساً لصندوق خيري يعمل تحت مظلة «المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي».الأمر الرئيسي الذي دعا (أم محمد) إلى الاتصال بي وطلب النخوة، هو كون المركز جدد مفهوم المسؤولية المجتمعية، وأصَّل ثقافتها، وفعَّل مبادئها بين أفراد المجتمع السعودي، بل أصبح مرجعية لقيام المواطن السعودي تجاه إخوانه أبناء وطنه بمسؤوليته المجتمعية على الوجه الأكمل، وفقاً لرؤية الوطن (رؤية 2030) التي تحث على المسؤولية المجتمعية.كان للمواطنة (أم محمد) ما توقعته وأرادته، بفضل الله تعالى، إذ زرتها وأسرتها بمنزلهم في الرياض، واطلعت على كل ما يخص القضية، ثم استعنت بمختصين لتسجيل تلك النخوة بالصوت والصورة، ووجهناه لعموم الشعب السعودي النبيل ولكل فاعل خير، وكعادة أبناء وطننا الشامخ بمكارمه أن تجاوبوا لدفع الدِّية المقررة شرعاً، وخفِّضت من قبل صاحب الحق إلى النصف، بعيداً عن مظاهرة الزوبعة الإعلامية أو البهرجة الاجتماعية أو المساومات المادية أو المنافسات المزركشة، وكانت المفاجأة السارة قبيل أيام (27 صفر 1447)؛ وهو تنازل صاحب الحق عن الدِّية لوجه تعالى، الأمر الذي كان وراء عتق رقبة ابن المواطنة.كمواطن سعودي، اعتبرت في مقابلتي مع (أم محمد) مثل والدتي، وأفراد أسرتها وأبنائها إخوتي، فلو أن كل من بادر لعلاج مشكلة اعتبر أصحابها أهله والمشكلة مشكلته لحلها بفضل الله وتوفيقه.جزى الله من سعى لذلك خير الجزاء، وشكراً للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، مرجع «صندوق ذرية فضل البيضاني»، وللمركز دور مع الصندوق إذ أهَّلَه لقيامه بواجبه المجتمعي تجاه أخواته المواطنات.