لم يعد مقبولاً أن يستمر النادي الأهلي في التعامل مع هذا القدر من التعقيدات والعراقيل، ولم يعد منطقياً أن يظل هذا الكيان الكبير مطالباً بالصبر والانتظار والتعايش مع واقع لا يتناسب مع تاريخه ولا مكانته ولا حجم جماهيريته.



لقد تجاوز الأمر حدود العتب وانتقل إلى مساحة المطالبة الصريحة بالموقف والقرار والإجابة.



لماذا الأهلي تحديداً؟



لماذا يبدو النادي الأهلي وكأنه يقف في طابور مختلف عن بقية أندية الاستقطاب؟ لماذا تتعثر ملفاته حين يحتاج إلى معالجة أخطاء تعاقدية ناجعة أو إنهاء ارتباطات فنية عاجلة مع مدربين ولاعبين لم يحققوا الطموحات؟ ولماذا يجد نفسه أمام تحديات وتعقيدات تستنزف وقته وإمكاناته، في الوقت الذي تشهد فيه أندية أخرى دعماً مالياً وتسهيلات تمكنها من معالجة ملفاتها وإعادة بناء فرقها بمبالغ تصل إلى مئات الملايين؟



نحن لا نتحدث عن أرقام عابرة ولا عن تفاصيل إدارية هامشية، بل عن مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.



فإذا كانت هناك منظومة استقطاب ودعم، وإذا كانت هناك أندية تحظى بإمكانات استثنائية لتصحيح أخطائها وتجاوز عثراتها، فمن حق الأهلي أن يحصل على المعاملة ذاتها وأن يمتلك القدرة نفسها على اتخاذ القرارات التي تخدم مستقبله.



لا يمكن أن يكون الأهلي ضمن أندية الصندوق عندما يتعلق الأمر بالاسم والتصنيف ثم يصبح خارج مظلة الدعم عندما يتعلق الأمر بالاحتياج والتمكين!



هذه معادلة لا يمكن القبول باستمرارها ولا يجوز مطالبة جماهير الأهلي بالتزام الصمت أمامها.



الأهلي ليس نادياً صغيراً يبحث عن فرصة للظهور وليس كياناً وليد اللحظة ينتظر من يمنحه مكاناً بين الكبار. الأهلي تاريخ ممتد وبطولات راسخة، وجماهيرية استثنائية واسم يمثل قيمة كبيرة للرياضة السعودية.



هذا النادي الذي رفع راية الوطن في المحافل القارية وحقق إنجازات تاريخية، يستحق أن يجد من يسانده ويحافظ على مكتسباته لا أن يشعر أن عليه خوض معارك إدارية ومالية إضافية قبل أن يصل إلى المنافسة داخل المستطيل الأخضر.



ولنكن أكثر وضوحاً إذا كان المدرب لا يقدم ما يشفع له بالاستمرار فمن حق النادي أن يصحح قراره دون أن تتحول عملية التصحيح إلى أزمة تستنزف موارده.



وإذا أخفقت بعض التعاقدات فمن حق النادي أن يعيد ترتيب أوراقه وأن يمتلك المرونة المالية والإدارية اللازمة لمعالجة تلك الإخفاقات.



وإذا كانت الأندية المنافسة تحصل على أدوات تمكنها من تجاوز أخطائها فمن غير المقبول أن يُحرم الأهلي من الأدوات ذاتها.



لسنا ضد دعم الآخرين، بل نريد لهم النجاح، ولكننا ضد أن يشعر الأهلاوي بأن ناديه يُترك وحيداً في مواجهة استحقاقات المنافسة.



وهنا نضع أصحاب القرار أمام خيارين لا ثالث لهما:



إما دعم الأهلي وتمكينه فعلياً ومنحه الصلاحيات والإمكانات والمرونة التي تتيح له المنافسة العادلة، وإما إعادة النظر جذرياً في وضعه ضمن هذه المنظومة ومنحه حق البحث عن مالك استثماري مستقل يقدر قيمته ويعرف كيف يستثمر تاريخه وجماهيريته وإمكاناته.



نعم أطلقوا سراح الأهلي إذا لم تكونوا قادرين على منحه ما يستحق!



لا تجعلوا هذا الكيان أسيراً لمعادلة لا تضمن له تكافؤ الفرص ولا تتركوا جماهيره معلقة بين الوعود والانتظار والتبريرات.



الأهلي لا يحتاج إلى منّة ولا يطلب استثناء ولا يريد معاملة فوق الآخرين، إنه يطالب بحقه في معاملة عادلة وبفرصة حقيقية للمنافسة وبمنظومة لا تضع أمامه من العوائق ما يحد من قدرته على النهوض والتطور.



والأهم من ذلك كله أن يعرف الأهلاويون الحقيقة كاملة ما حدود الدعم؟ وما الصلاحيات؟ وما المعايير التي تحكم القرارات المالية والتعاقدية؟ ولماذا تتفاوت قدرة الأندية على معالجة أزماتها؟



هذه أسئلة تستحق إجابات واضحة، لا مزيداً من الصمت.



لقد صبر جمهور الأهلي كثيراً وتحمل ما لا يمكن تحميله لجمهور آخر ووقف خلف ناديه في أصعب الظروف ولم يتخلَّ عنه حين تراجعت النتائج واشتدت الأزمات، واليوم من حقه أن يطالب بموقف يحفظ كرامة ناديه ومستقبله.



لسنا مستعدين لأن نعتاد رؤية الأهلي في موقع لا يشبهه، ولسنا مستعدين لأن تتحول المطالبة بحقوقه إلى مجرد أصوات موسمية تنتهي بانتهاء الأزمة.



إننا نطالب بموقف رسمي واضح ومعايير معلنة وعدالة لا تقبل التجزئة.



الأهلي ليس نادياً من الدرجة الثانية في منظومة يُفترض أنها تضم كبار الكرة السعودية، وليس من المقبول أن يُعامل وكأنه عبء على المشروع الرياضي أو كيان لا يستحق ما يستحقه الآخرون.



ومن يعتقد أن صمت الأهلاويين يعني قبولهم بهذا الواقع، فعليه أن يعيد حساباته، فالصمت لم يكن يوماً تنازلاً عن الحق، والصبر لم يكن تفويضاً مفتوحاً لاستمرار الاختلالات.



الأهلي أكبر من أن يُختزل في أزمة مدرب أو عقد لاعب، وأكبر من أن تتوقف طموحاته عند حدود المعوقات الإدارية والمالية.



إما أن تمنحوا الأهلي حقه كاملاً في الدعم والتمكين والمنافسة، أو أن تتركوا له حرية اختيار مستقبله ومالكه، أما أن يبقى اسمه كبيراً وإمكاناته مقيدة، فتلك معادلة لم يعد بالإمكان السكوت عنها.



هذه ليست مناورة ولا تهديداً ولا مجرد مقال عاطفي إنها صرخة جمهور يريد الإنصاف لناديه.



سيبقى الأهلي شامخاً بتاريخه ومنجزاته ورموزه ورجالاته وجماهيره، ولن نتخلى عنه مهما كانت الظروف، لكننا لن نتوقف عن المطالبة بحقوقه ولن نساوم على مكانته.



آخر همسة:



مؤلم أن تجد الجميع في مواجهتك وكأن انكسارك غاية يتسابقون إليها!