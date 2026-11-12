النظرية المنسوبة إلى «ميكافيلي»: «الغاية تبرر الوسيلة»، هي التي جعلته يؤلف كتاب «الأمراء» ليخرج من منفاه، وقد ظل «ميكافيلي» البعيد كل البعد عن «أرسطو» و«أفلاطون»، يردد أن «المهابة» تطغى على محبة الناس، ثم انتهى به المطاف معلماً للاستبداد والظلم الديكتاتوري، وأصبح مؤسس علم التنظير الواقعي الذي يحركه المنفعة الخاصة وليس المصلحة الخاصة.

وعن الشاعر العباسي «أبو دلامة»، كان يسخر موهبته الشعرية في «التملق» ولو على حساب نفسه ليزداد منفعة، أو لينجو من خطر أبو العباس والخليفة المنصور والخليفة المهدي، وبذلك أصبح أبو دلامة رمزاً للتكيف بين «الهجاء» و«المدح» وما يفرضه مجلس الخليفة.

أما مروان ابن الحكم (مؤسس بيت المرواني والمنتصر في معركة «مرج رهط» والمعروف بقسوته على كل من يعارضه)، فكانت نهايته وخيمة على يد زوجته المكناة بـ«أم هاشم» واشتهرت «أم خالد» نسبة إلى ابنها خالد بن يزيد بن معاوية، ورغم أن مروان لم يستمر عاماً إلا أنه أصبح علماً في السياسة.

والحديث يجرنا إلى الفيلسوف وعالم المنطق والرياضيات الأمريكي «تشارلز ساندرز برس»، والملقب بـ«أب البراغماتية» أو «العملانية»، فقد كانت فلسفته ونهجه في المقام الأول حول ما يفرضه الواقع، فيتلون ويتماشى مع التيار لمصلحته الشخصية غير مبالٍ لحقوق الآخرين.

هذه المقدمة عن هؤلاء البشر عبر العصور، لم أطرحها كمعلومة فهي متوفرة بكثرة، ولكن الذي دعاني لها هو موقفان متناقضان لإداري في منصب قيادي عالٍ:

الموقف الأول: حين كان ذلك المتناقض المتلون تحت راية قيادي أعلى منه غير منصف للعاملين في منظمته، شرَّق وغرَّب في ذم موظفي تلك المنظمة من جانب، ويمتدح قرارات إدارته.

الموقف الثاني: حين جاء إلى تلك المنظمة قيادي معروف بقسطه ورقيّه مع العاملين في منظمة، غيَّر ذلك المتلون جلده فأصبح يكيل المدح لموظفي المنظمة، ويقدح بصوته بمحاربة الترهيب الإداري.

‏أخيراً

هذا النموذج لا ينحصر فقط في مثل ذلك المسؤول، بل انتشر في مديري الإدارات ورؤساء الأقسام في أغلب الجهات، فهؤلاء يغيرون مواقفهم وأقوالهم حسب مصالحهم لا لمصلحة منظومة العمل.. للأسف.