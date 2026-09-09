وسط الزخم الكبير الذي شهده ملتقى ليب 2026، من إعلانات استثمارية وشراكات تقنية عالمية، برز إعلان يستحق أن يُقرأ من زاوية تتجاوز التقنية والاستثمار إلى اللغة والثقافة والتعليم. فقد أطلقت شركة هيومين (HUMAIN) السعودية، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، نموذج HUMAIN M3 ومنصة HUMAIN Voice، في خطوة تضع اللغة العربية، بفصحاها ولهجاتها، في قلب سباق الذكاء الاصطناعي المتسارع.



تكمن أهمية HUMAIN M3، من المنظور اللغوي، في أنه لا يتعامل مع العربية بوصفها لغة ملحقة بنموذج صُمم أساساً للإنجليزية ثم أضيفت إليه لغات أخرى، بل ينطلق من استثمار واسع في المحتوى العربي نفسه. فالنموذج -وفق البيانات المعلنة- دُرّب على أكثر من تريليون رمز نصي عربي، وهو حجم يلفت النظر ليس من الناحية التقنية فحسب، وإنما لما يعنيه من بناء قاعدة لغوية تستطيع أن تمنح الآلة قدرة أعمق على التعامل مع العربية في تراكيبها ودلالاتها وسياقاتها الثقافية.



وهنا تحديداً تتجاوز المسألة عدد البيانات أو حجم النموذج؛ فاللغة ليست كلمات وقواعد فحسب، بل ذاكرة ثقافية وطريقة في بناء المعنى ورؤية العالم. وكلما كان حضور العربية في بيانات التدريب أصيلاً وواسعاً، ازدادت فرص أن تتعامل نماذج الذكاء الاصطناعي مع المعرفة العربية بوصفها معرفة تُقرأ وتُفهم من داخل لغتها وسياقها، لا مجرد محتوى يمر عبر وسيط لغوي آخر.



لكن الجانب الأكثر إثارة للاهتمام لغوياً ربما يأتي من HUMAIN Voice؛ فالمنصة لا تكتفي بالتعامل مع العربية الفصحى، وإنما تمتد إلى مجموعات لهجية عربية رئيسة، من بينها السعودية والخليجية والمصرية والشامية والمغاربية. وهنا نقترب من واحدة من أكثر خصائص العربية تعقيداً، وهي العلاقة بين الفصحى التي نكتب ونتعلم وننتج بها جانباً كبيراً من المعرفة، واللهجات التي تحتل مساحات واسعة من حياتنا اليومية.



هذه الازدواجية اللغوية diglossia التي نظر لها اللغوي تشارلز فيرغسون عام 1957، كانت دائماً تمثل تحدياً أمام تقنيات معالجة العربية. فالإنسان العربي ينتقل بصورة طبيعية بين الفصحى واللهجة، وقد يمزج بينهما، بل وقد ينتقل إلى الإنجليزية ثم يعود إلى العربية في الجملة نفسها في ما يعرف في اللغويات الاجتماعية بالتناوب اللغوي Code-switching، وما يبدو للمتحدث سلوكاً لغوياً عادياً، يمثل للآلة مسألة معقدة تتطلب فهماً للسياق، وليس مجرد تعرف على الكلمات. ولذلك فإن قدرة النماذج الصوتية الجديدة على الاقتراب من هذا الواقع اللغوي تمثل تطوراً مهماً في العلاقة بين العربية والذكاء الاصطناعي.



أما في تعليم العربية للناطقين بغيرها، وهو مجال يمكن أن يكون من أكبر المستفيدين من هذه التحولات، فإننا أمام إمكانات تتجاوز كثيراً فكرة المعلم الآلي التقليدية؛ فالمتعلم لا يحتاج إلى برنامج يخبره فقط بأن إجابته صحيحة أو خاطئة، بل يحتاج إلى من يسمعه، ويفهم ما يريد قوله، ويميّز خطأه الصوتي أو التركيبي، ويحاوره، ويعيد صياغة عبارته، ويشرح له لماذا تبدو جملة ما طبيعية في موقف، وأقل ملاءمة في موقف أو سياق آخر.



وحين يصبح النموذج قادراً على فهم الفصحى واللهجات والتفاعل الصوتي معهما، فإن ذلك يفتح الباب أمام جيل مختلف من بيئات تعلم العربية؛ متعلم يتدرب على الفصحى في السياقات الأكاديمية والرسمية، ثم ينتقل إلى مواقف وسياقات الحياة اليومية فيسمع اللهجة ويتفاعل معها، ويبدأ في إدراك الفروق بين ما يُكتب وما يُقال، وبين اللغة الرسمية واللغة الاجتماعية، في تكامل بين هذين المستويين اللغويين.



وهذا أمر مهم خصوصاً للعربية؛ لأن تعليمها للناطقين بغيرها ظل طويلاً أمام سؤال الفصحى واللهجة: أيهما نعلّم؟ وأين تنتهي حدود هذه وتبدأ تلك؟ وقد لا يحسم الذكاء الاصطناعي هذا النقاش العلمي، لكنه قد يغيّر شروطه؛ لأنه يتيح للمرة الأولى تقريباً بناء بيئات تعلم مرنة تستطيع أن تمنح كل مستوى لغوي وظيفته وسياقه، وأن تجعل المتعلم يتنقّل بينهما بطريقة أقرب إلى تجربة الناطق الأصلي بالعربية.



ولا يقف الأثر المحتمل عند حدود التعليم؛ فحين تتحسن قدرة الآلة على فهم العربية كما يستخدمها أهلها، تتسع الفرص أمام صناعة المحتوى العربي، والإعلام، والترجمة، والخدمات الرقمية، والصناعات الثقافية، والإبداعية. كما تصبح اللهجات نفسها جزءاً من الأصول اللغوية الرقمية التي يمكن توثيقها ودراستها ومعالجتها، بدل أن تظل خارج المساحة التي تبني الآلة بناء عليها معرفتها بالعالم العربي.



ومن هنا، فإن الأهمية الحقيقية لهذا الإطلاق قد تكون أكبر من منتجين تقنيين جديدين. نحن أمام مؤشر على تحول اللغة العربية نفسها إلى جزء من البنية التحتية لعصر الذكاء الاصطناعي؛ فالدول لم تعد تتنافس على امتلاك مراكز البيانات والرقائق والنماذج الحاسوبية فحسب، بل على حضور لغاتها وثقافاتها ومعارفها داخل هذه النماذج؛ لأن اللغة التي لا تجد مكانها في البنية الرقمية الجديدة، تخاطر بأن يصبح الآخر هو من يصف عالمها ويترجم ثقافتها ويبني صورتها داخل الآلة.



ولهذا تحمل الخطوة السعودية دلالة ثقافية لا تقل عن دلالتها التقنية. أن تستثمر المملكة في نموذج يفهم العربية ويولدها، وفي صوت اصطناعي يتعامل مع الفصحى واللهجات، يعني أن حضورنا في عصر الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على استهلاك التقنية، بل يمتد إلى سؤال أكثر عمقاً: بأي لغة ستفهم الآلة عالمنا؟ وبأي صوت ستتحدث إلينا؟



ربما لهذا تحديداً يستحق إطلاق HUMAIN M3 وHUMAIN Voice أن يُقرأ بوصفه فصلاً جديداً في قصة العربية مع التقنية. فالمستقبل الذي تتحدث فيه الآلة العربية بطلاقة لا يعني أن تحل الآلة محل الإنسان، ولا أن تذوب الفصحى في اللهجات أو اللهجات في الفصحى؛ بل أن تصبح العربية، بتنوعها وذاكرتها وثقافتها، حاضرة في صناعة المستقبل وهي تحمل صوتها الخاص.



وحين تتعلم الآلة أن تفهم العربية كما نكتبها، وأن تسمعها كما نتحدث بها، فإن السؤال لم يعد: هل تستطيع العربية أن تجد لها مكاناً في عصر الذكاء الاصطناعي؟ بل: ماذا سنفعل نحن بهذه الفرصة حين يصبح للعربية مكانها وصوتها داخل الآلة؟



ولعل في ذلك صورة أخرى من قصة الطموح السعودي الذي أراده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لهذه البلاد: «بلوغ عنان السماء»؛ فالسعودية اليوم لا تقف عند حدود مواكبة سباق الذكاء الاصطناعي، أحد أكثر ميادين العالم تسارعاً وديناميكية، بل تدخل ميدانه بمنتجاتها ونماذجها، وتحمل معها إلى المستقبل لغتها وثقافتها وصوتها وسمتها الخاص.