أحاول وسط هذه المشاعر أن أخرج من نفق الخوف والحذر إلى الأهلي، الذي أستمد منه مضمون اللغة ولونها، فمن لم يعش مع الأهلي لا يعرف عن أي شيء أتحدث..!

الوطن كل الوطن سيكون مع الأهلي هذا المساء، وإن شذ عن القاعدة متعصبون فهذا عادي، لكن غير العادي أن أرى اليوم فراغات في ملعب الإنماء يا عشّاق الأهلي..!

فيسيل كوبى الياباني فريق ثقيل يجيد اللعب بأكثر من أسلوب في مباراة واحدة.

أمام السد القطري تخلّف بفارق هدفين، وعاد قبل صافرة النهاية بثوانٍ، وبعدها أخذ ما يريد وتأهل. ومن هنا يجب أن يحذر محرز وزملاؤه من الوقوع في ما وقع فيه السد.

صحيح أن ثمة تفاؤلاً يسود اليوم بين الأهلاويين، لكنه تفاؤل الحذر، وليس الواثق؛ لأن مباريات خروج المغلوب لها حسابات معقّدة يعرفها صديقي المغامر ماتياس جيداً.

امتعض كثر من قولي أن النخبة صعبة قوية، ولا أرى فيما ذكرت ما يغضب، لكن الغضب كله ينبغي أن ينصب على فرقهم، التي غادرت وتركت الأهلي وحيداً يصارع من أخرجوهم، ويفترض أن يتحوّل هذا الخروج إلى رسالة إيجابية ندعم بها الأهلي، الذي مطلوب منه حفظ ماء وجه كرة القدم السعودية كما فعل في النسخة الماضية.

وجّهت عتبي تجاه الزملاء في أحد البرامج الرياضية على خلفية فتح ملف احتجاج القادسية ضد الأهلي قبل مباراة نصف النهائي الآسيوي بساعات، ولا أعلم هل استوعبوا الرسالة أم ما زالوا يناقشون القضية..؟!

قلت: عيب، وأكررها: عيب ومثلب مهني..!

ومضة:

«غالباً ما يأتي الأشخاص الأنقياء بعد أن نستهلك ذواتنا مع الأشخاص الخطأ».

‏- ليف تولستوي