كشفت دراسة علمية حديثة أن فقدان الوزن قد يكون أسهل مما نتصور، إذ يمكن تحقيق نتائج ملحوظة بمجرد الالتزام بتناول نفس الوجبات بشكل متكرر.

وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة Health Psychology، فإن الأشخاص الذين اعتادوا على تكرار وجباتهم اليومية فقدوا وزناً أكبر خلال برنامج استمر 12 أسبوعاً، مقارنة بمن تنوعت أنظمتهم الغذائية.

وقالت الباحثة الرئيسية شارلوت هاغرمان من معهد أوريغون للأبحاث إن الحفاظ على نظام غذائي صحي في ظل تنوع الأطعمة المتاحة اليوم يتطلب جهداً كبيراً وانضباطاً مستمراً، مضيفة أن بناء روتين غذائي ثابت قد يقلل من هذا العبء ويجعل الاختيارات الصحية أكثر تلقائية.

تفاصيل الدراسة

واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات 112 شخصاً يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، إذ قام المشاركون بتسجيل وجباتهم اليومية عبر تطبيق إلكتروني، إلى جانب قياس أوزانهم بشكل يومي.

وقاس الباحثون نمط «الروتين الغذائي» من خلال عاملين رئيسيين، هما: مدى تذبذب السعرات الحرارية اليومية، وتكرار تناول نفس الوجبات والوجبات الخفيفة.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين كرروا وجباتهم فقدوا نحو 5.9% من وزنهم، بينما فقد أصحاب الأنظمة الغذائية المتنوعة نحو 4.3% فقط، كما تبين أن الحفاظ على استهلاك ثابت للسعرات الحرارية يومياً ساهم أيضاً في تعزيز فقدان الوزن.

تقليل الإرهاق الذهني

من جانبها، أوضحت خبيرة التغذية ليزا بيكر أن هذه النتائج تتوافق مع خبرتها العملية، مشيرة إلى أن التخلص من عبء التفكير اليومي في اختيار الوجبات مثل «ماذا سأفطر أو أتناول على الغداء أو العشاء؟» يساعد في جعل نمط الحياة الصحي أكثر استدامة.

وأضافت أن تكرار الوجبات يقلل من إرهاق اتخاذ القرار ويسهل الالتزام بالعادات الصحية كما يدعم الانتظام في الطهي المنزلي وتحضير الوجبات.

وأشارت إلى أنه ليس من الضروري تكرار جميع الوجبات، بل يمكن البدء بوجبة واحدة يومياً، مثل الإفطار أو الغداء، ثم زيادة ذلك تدريجياً مع ظهور النتائج.

تحذيرات مهمة

ورغم هذه النتائج الإيجابية، حذر الباحثون من أن الدراسة لا تثبت علاقة سببية مباشرة، بل تشير فقط إلى وجود ارتباط بين تكرار الوجبات وفقدان الوزن.

كما نبهت بيكر إلى أن الاعتماد على وجبات مكررة دون تخطيط غذائي سليم قد يؤدي إلى نقص في العناصر الغذائية.

نظام غذائي غير متوازن

وأكدت الدراسة أن قلة التنوع الغذائي قد تحمل بعض المخاطر، داعية إلى إجراء المزيد من الأبحاث قبل التوصية رسمياً بهذا الأسلوب كإستراتيجية لإنقاص الوزن.