تنطلق مسابقات بطولة كأس العالم لكرة القدم حول العالم بعد عدد قليل من الأيام لتجمع العالم في الملاعب وخلف الشاشات بمختلف أنواعها، والكل يتابع فريقه المفضل أو نجمه المحبب، لكن خلف هذا الشغف والحماس هناك اقتصاد كبير اسمه اقتصاد كرة القدم، وتتمثل الأهمية الاقتصادية لكرة القدم في كونها صناعة ضخمة ومتشعبة، حيث تساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي للعديد من الدول، وتخلق الآلاف من فرص العمل، وتتجاوز هذه الصناعة مجرد بيع تذاكر المباريات والقمصان، لتشمل العديد من القطاعات الأخرى.

وتتضمّن الأهمية الاقتصادية لكرة القدم عدة جوانب: أولًا حقوق البث التلفزيوني: تُعد حقوق بث المباريات المصدر الأكبر للدخل، حيث تدفع القنوات التلفزيونية مبالغ ضخمة للحصول على حقوق نقل المباريات، ما يساهم في تمويل الأندية وتطويرها. ثانيًا الرعاية والإعلانات: تجذب كرة القدم الشركات الكبرى لتقديم الرعاية للأندية واللاعبين، حيث تُعتبر وسيلة فعّالة للوصول إلى جمهور واسع. ثالثًا السياحة: تجذب الأحداث الكروية الكبرى مثل كأس العالم ودوري أبطال أوروبا ملايين السياح من مختلف أنحاء العالم، ما ينعش قطاعات الفنادق، المطاعم، ووسائل النقل. رابعًا صناعة المنتجات: تتضمن صناعة كرة القدم إنتاج وبيع المنتجات المرتبطة بها مثل القمصان، الكرات، والأحذية الرياضية، ما يوفر دخلًا كبيرًا للشركات المصنعة.

وتساهم كرة القدم أيضًا في تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال الإنفاق على البنية التحتية الرياضية، وتطوير الملاعب، وتحديث المرافق المرتبطة بها. كما أن نجاح الأندية قد يؤدي إلى زيادة قيمة علامتها التجارية، ما يعود بالنفع على الاقتصاد بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، تُعد الأكاديميات الكروية مصدرًا مهمًّا لخلق فرص العمل، وتنمية المواهب، وإعداد جيل جديد من الرياضيين المحترفين. باختصار، لم تعد كرة القدم مجرد رياضة، بل أصبحت محركًا اقتصاديًّا قويًّا يُسهم في نمو وتطور المجتمعات. كرة القدم تحولت من مجرد رياضة يتابعها الملايين إلى آلة استثمار مهولة تحرك اقتصاد دول وتوظف البلايين من الدولارات ومئات الآلاف من البشر.