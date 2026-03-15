صحيح إنها خسارة مؤذية لكل أهلاوي، وصحيح إن لها أسبابا من داخل الأهلي وخارجه، ولكن الأصح أن نستفيد منها لما هو قادم بدلاً من مطاردة نقاط ضاعت ولا يمكن أن تعود.

الغضب الحاصل والعتب وردة فعل الهزيمة كلها مجرد (فضفضة) لا أكثر يا شركاء الميول.

عندي وعندكم كلام كثير نود طرحه، شيء يخص المدرب، وآخر يخص بعض اللاعبين، لكن المرحلة تستوجب أن نستعين على معالجة أخطائنا بهدوء وعقلانية.

الصراخ والاحتجاج والبحث عن ذرائع ليس وقتها الآن ولا يمكن تحل أن مشكلة بل تزيد الأمر تعقيداً وتأخذنا إلى ما يسمى بالأزمة.. والوقت ليس وقت أزمات.

هذا ما يخص تعبي وتعب العشاق، أما من استأنسوا لهذه الهزيمة فهؤلاء مساكين لا يملكون من الوعي إلا ما يملكه من يقودهم والذي ترك ناديه يغرق ورقص من خلال تغريدات أضحكتني في عز غضبي من الخسارة.

قد أقبل من المتنافسين على الدوري أن يفرحوا هنا ويغضبوا هناك؛ لأن لكل منهم هدفا يجعلهم مثلنا يتعاملون مع النتائج ببرغماتية وهذا طبيعي.

غير الطبيعي أن أرى الاتحاد يخسر من الرياض وردة فعل بعض إعلامه ذهبت إلى خسارة الأهلي بصورة جعلتني أسأل زميلا اتحاديا عن ما يحدث، فقال خلنا نفرح يا زميلي العزيز وبلاش الإحراج.

لا أراها تبعية، لكن أراها أقل من ذلك.

وإن أوضحنا حقيقتهم يقدمون أنفسهم على أنهم رأس أما كيف فهذا مالا أعرفه.

أخيراً: كان لابد أن يخسر!.