من تابع مباراة العراق والإمارات عاش قصة فيها من المفارقات ما جعل الصورة في كل المدرجات صورة دموع..!



دموع هنا، ودموع هناك، فيها النقيضان حزن وفرح...!



كانت لحظات حزنت فيها مع جمهور الإمارات، وفرحت بنصف ابتسامة مع العراق..!



قاسية كرة القدم في كل حالاتها، ومتعبة بكل متقلباتها..!



كأس العالم حلم كل منتخب أن يشارك فيه، وحلم كل مشجع أن يكون حاضراً تفاصيله.



انتهت القصة، وغادرت الإمارات، وبقيت قصة مهمة نتمنى أن تكتبها العراق؛ لتكمل عقد الواصلين العرب.



ودي أسري هذا المساء مع الهاجس اللي ما بعد نامي، وأحدثكم عن بطل رواية المئة مباراة بسردية تشبه بطل هذا الرقم مع الإيغال في إبراز جمال هذا الرقم من خلال سالم الدوسري أفضل لاعب في آسيا مرتين وأحد أهم أساطير أكبر قارة في العالم.



ماذا يعني أن تدخل نادي المئة عالمياً..؟



سؤال إجابته تتعب المتعصبين، لكنها تعيد صياغة أهمية هذه الأرقام للنجوم..!



بيننا الأسطورة العالمية رونالدو من يوم إلى آخر يبحث عن رقم ليعزز به علاقته مع الأرقام، فلماذا يرفض صغار العقول احتفالنا بمئوية سالم..؟!



اغسلوا فكركم ونظفوه من الشوائب، وانظروا للرياضة كما ينظر لها ماجد عبدالله ويوسف الثنيان، ولي في هذا الاستدلال رسالة...



• ومضة:



«وقد تبدو النوائبُ دونَ حلٍّ!



‏وفي بَواطِنِ ضيقها فَرَجٌ قريبُ»