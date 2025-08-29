المتابع لفترة الانتقالات من موسمين أو أكثر خاصة على المستوى المحلي يصل لقناعة أكيدة بأن المواهب في السعودية في حالة شح رهيبة، فالنادي الذي يبحث عن لاعب محلي في بعض المراكز لا يجد، لكن يتعاقد مع الموجودين سواء في دوري روشن أو دوري يلو، هذا الأمر فعلا مقلق والكل يتساءل أين مخرجات الفئات السنية؟ وما هي البرامج المعدة مسبقا لهم لاكتشاف المواهب؟ أين دور اتحاد الكرة ووزارة الرياضة في حل هذه الإشكالية؟ وهل هناك تعاون واضح مع وزارة التعليم في هذا الصدد؟ فالمدارس كثيرة ومن الطبيعي تزخر بالمواهب، ما هو دور الأكاديميات طالما لا توجد نتائج واضحة؟ كثير من الأندية في دوري روشن تعاني على مستوى المحور الدفاعي ومركز الظهير الأيسر ولا تجد اللاعب المميز الذي يمكن أن يقدم نفسه وينجح، ولا يمكن أن نوعز هذا الضعف لوجود عدد كبير من اللاعبين غير السعوديين في دوري روشن، وحتى يكون الأمر أكثر وضوحا، ونتحدث عن معضلة حقيقية تواجهها الكرة السعودية ما يحدث لمنتخبنا في السنوات الأخيرة، هل يعقل منتخب كبير مثل منتخبنا لا يوجد فيه نجوم يساعدونه على تحقيق الإنجازات، ولو ركزنا على اختيارات مدرب المنتخب مؤخرا سيصل لنا هذا الإحساس، الأسماء جيدة لكن ليست بالقوية التي تدخل بها أي منافسة ونحن مطمئنون، لذا ومع استمرار هذا التراجع في عدد المواهب ستكون فرص المنتخبات السعودية في المستقبل ضعيفة، ولن يصبح منتخبنا منافسا، وحتى نخرج من هذا المأزق يجب أن نعترف أولا بوجود هذا الخلل؛ وبالتالي العمل على حلها وفق الطرق الصحيحة، والتي تبدأ بوضع الخطط والبرامج والعمل على تحديد أهداف واضحة، المهم أن نكتشف المواهب، ونعمل عليها وفق برامج فنية تساعد على استمرارهم وتجهيزهم للمستقبل، ثم نمنحهم الفرصة، هذا التراجع في عدد المواهب مخيف جدا والفرصة ما زالت سانحة لحل هذا الأمر وتفاديه في أسرع وقت ممكن.دمتم بخير،