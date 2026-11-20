شهدت السنوات الأخيرة تصاعداً خطيراً للتيار الذكوري العالمي بخاصة بعد تورط عدد من اتباعه من ناشطي جماعة الأنسل/Incel، والمانوسفير، والريد بيل، بعمليات إرهابية ضد الإناث والقبض على أبرز نجومه كأندرو تيت وراسل براند بجرائم جنسية، وبسبب تيار الذكورية زاد العنف ضد الإناث لدرجة أن الحكومة البريطانية صنّفت الميسوجينية/تحقير وكراهية الإناث كأيديولوجية إرهابية، وألزمت المعلمين بالإبلاغ عن الطلاب الذين يظهرون كراهية النساء، وتحويلهم لبرنامج مكافحة الإرهاب الحكومي «Prevent» لإعادة تأهيلهم، وفرضت بريطانيا تدريس مادة بالمدارس اسمها «RSHE» لتفنيد تيار الذكورية، وحتى روسيا التي شجّع رئيسها بالماضي الذكورية التقليدية قامت بحظر أشهر جماعات الذكورية واسمها «دولة الذكور» 2021 وحكمت بمعاقبة مؤسسها، لكن امتد أثرها خارج روسيا وتبنّت موجتين من التهديدات الأمنية الإرهابية خلال هذا الشهر على عشرات المطارات والطائرات في عدة دول أوروبية، مما أدى إلى تعطيل حركة الطيران واحتجاز عشرات الطائرات وإخلاء المطارات، ورسائلها تبنّت التهديدات باسم «مقاتلي الدولة الذكورية» وقالوا إنها انتقام من النسوية، وأيضاً حصلت موجتا بلاغات بوجود قنابل في نوفمبر 2026 وصلت لأكثر من 11,778 مدرسة بعدة دول أوروبية بخاصة بإيطاليا وبريطانيا وإيرلندا وتم إخلاؤها وكانت باسم من سمّى نفسه زعيم ولاية ميسوجينيستان/ولاية دولة كراهية وتحقير المرأة، وكان دائماً من ضمن حجج الإرهابيين للتكفير والإرهاب هو اعتراضهم على حقوق المرأة، وأول دولة حصلت فيها عدة هجمات إرهابية لجماعة الأنسل الذكورية هي تركيا مما نتج عنه القبض على اتباع عدة جماعات ذكورية؛ 2024 قام سميح تشليك 19 سنة بذبح فتاتين وعثر على تواصلاته مع الأنسل الدولية، وحجب موقع ديسكورد مؤقتاً في تركيا لأنه كان واسطة التواصل مع الأنسل الدولية، عيسى مرسينلي 14 سنة هاجم مدرسة وقتل 9 وأصاب أكثر من 13 وصورة ملفه الشخصي بواتساب كانت لإليوت روجر من جماعة الأنسل ومرتكب مجزرة بأمريكا، وأحبطت الحكومة التركية بسبتمبر 2026 مخططا لمجموعة للأنسل/الذكوريين بتركيا اسمها C31K لاستهداف عدة مدارس بعدة ولايات. ونفذت حملة اعتقالات أمنية في 22 ولاية واعتقلت 27 مشتبهاً من الجماعات الذكورية بينهم قُصّر، وتركيا ككل بلدان الشرق تعاني قبل موجة إرهاب الذكوريين من ظاهرة فميسيد/Femicide/جرائم قتل الإناث لكونهن إناثاً من قبل الأقارب، وأصدرت المفوضية الأوروبية دراسة عن خطر الجماعات الذكورية/الأنسل وأشار تقرير يوروبول/البوليس الأوروبي عن الإرهاب (TE-SAT 2022) للخطر الإرهابي للذكوريين، وبفرنسا أحبطت الحكومة هجوماً ضد النساء خلال مراسم الشعلة الأولمبية 2024 وفتح مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب تحقيقات بتشكيل ذكوريين جماعة إرهابية، وأحبطت الاستخبارات الداخلية الفرنسية 2024-2025 عدة مخططات لشن هجمات إرهابية للذكوريين تستهدف النساء، وقامت باعتقالات بعدة مدن، وجهاز الأمن الداخلي الفرنسي أنشأ مكتباً خاصاً لمتابعة (الذكوريين) وأدرجت مادة للتوعية بالمدارس الثانوية، وسويسرا أدرجت الأنسل ضمن الأخطار الإرهابية مع الإسلاموية، وقتل الأنسل عالمياً 63 ضحية وأصابوا أكثر من 100، وقبضت السلطات الإيطالية على خلايا وأفرادا ينتمون للتيارات الذكورية بمدينتَي ليتشي وتورينو خططوا لعمليات إرهابية ضد النساء، والبلدان التي حصلت فيها عمليات إرهابية للذكوريين استهدفت الإناث؛ فرنسا، ألمانيا، فنلندا، سويسرا، و3 بكندا، أحدها كان بسيف ضد صالون وقتل «أوغوزهان سيرت» امرأة بـ42 طعنة وأصاب أخرى ورغم إصاباتها البليغة تمكّنت من تخليصه السيف وطعنته به، و8 هجمات إرهابية ضد النساء بأمريكا، 2 ببريطانيا، لهذا يجب على العرب حظر حسابات الذكورية لأنها تؤدي لسوء معاملة وتعنيف وكثرة طلاق وقتل النساء وستتطور لإرهاب، وتحصين الذكور عبر المناهج الدراسية التي تكرّس مبدأ مساواة النساء والرجال.