خلال هذا الأسبوع، طغى موضوع واحد على كل الأحداث والقضايا التي اعتاد مجتمع السوشيال ميديا لدينا الانشغال بها، وتقدم على كل العناوين التي تتصدر النقاش. لم يهتم معظم الناس كثيراً بالمعجزة التقنية التي حققتها شركة سبيس إكس للمجنون العبقري إيلون مسك، ولا بزلزال عملاق الرقائق الإلكترونية، شركة نيفيديا، نتيجة فضيحة رئيسها التنفيذي واستقالته، ولا بما سيسفر عنه اجتماع ترمب وبوتين وشي جيبينغ من ترتيبات لإدارة النفوذ في العالم، لا شيء من ذلك كان متقدماً في أولويات الميديا السعودية، بقدر ما كان موضوع «الصالات الاقتصادية» كمصطلح جديد، كشف للناس حجم الاستنزاف الذي تتعرض له ميزانياتهم للمستهلكات الأساسية والضرورات الحياتية.

اختراق هائل في عالم الأسعار حين وجد الناس أن بإمكانهم شراء مستلزماتهم بأسعار منافسة، أقل بنسبة كبيرة مما اعتادوا عليه. شاب بعقلية تجارية مختلفة أحدث زلزالاً في عالم التسوق بتدشينه لمتاجر تبيع بضائعها بفارق ملحوظ عن المتاجر الأخرى، وبالتأكيد هو لم يتخذ هذا الأسلوب في التجارة لو كان سيخسر، لكنه كشف أن الربح ممكن بأسعار أقل، أي أنها تجارة بهامش ربح معقول، لكنها ستكون مستدامة ومضمونة لأن الإقبال عليها لن ينقطع. هنا تم انكشاف حقيقة المبالغة الجائرة في الأسعار التي تمارسها الشركات التجارية الكبرى التي تحتكر الأسواق، والتي بدأت عبر بعض مرتزقة وسائل التواصل حملة تشكيك في جودة ومنشأ وصلاحية البضائع التي تبيعها الصالات الجديدة ذات الأسعار المنخفضة، لكن هذه الحملة لم تحقق نجاحاً إلى الآن على الأقل، لأن أياً من الجهات الرقابية الرسمية لم تصرح عن أي خلل لناحية جودة البضائع أو الإخلال بأنظمة المنافسة التجارية في هذه الصالات.

حرية السوق لا تعني فرض أسعار مبالغ فيها، ولا تبرر احتكاره بتفاهمات واتفاقات ضمنية بين اللاعبين الكبار، ضحيتها المواطن صاحب الميزانية المحدودة الذي يمثل الشريحة الكبرى في المجتمع. اللهم كن عوناً للناس على من يستنزفونهم بأسعار عالية دون وجه حق.