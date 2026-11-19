قبل نحو 120 عاماً، كان الرئيس الأمريكي «ثيودور روزفلت» يعيد رسم حدود السلطة الرئاسية ويختبر قدرة الرئيس على اتخاذ قرارات إستراتيجية كبرى دون انتظار توافق المؤسسات التشريعية معه، السلطة كثيراً ما تعطلها الصراعات بين الحزبين، وهو أمر واجهه الكثير من الرؤساء الأمريكيين، ومنهم الرئيس الحالي دونالد ترمب.

«ثيودور روزفلت» في ظني أنه أول من وضع حدوداً عابرة لسلطة الولايات المتحدة الأمريكية في العالم الحديث في شكلها الموصوف دائماً بـ«سلطة الكاوبوي»، وحتى قبيل الحربين العالميتين الأولى والثانية -إذ لم يكن رئيساً تقليدياً- فقد آمن بأن للرئيس دوراً مستقلاً في حماية المصالح الأمريكية، وأن عليه المبادرة متى ما رأى ضرورة لذلك، حتى لو اصطدم بمراكز القوى داخل السلطات.

كما أنه يعد أحد أبرز رموز عائلة روزفلت السياسية، وابن عم الرئيس فرانكلين روزفلت، الذي التقى الملك عبدالعزيز، رحمه الله، على متن الطراد الأمريكي «كوينسي» عام 1945م، في أعقاب انتهاء الحرب العالمية الثانية.

كانت أولى خطواته السياسية العابرة، قيامه في العام 1903م، بدعم انفصال بنما عن كولومبيا، مستخدماً البحرية الأمريكية لمنع القوات الكولومبية من التدخل، لتحصل بعدها واشنطن على حقوق إنشاء قناة بنما، التي أصبحت أحد أهم الممرات المائية في العالم.

وفي عام 1904م، جاءت أزمة «برديكاريس» في مدينة طنجة المغربية، لتبرز استعراضاً كبيراً للقوة، وتكشف شخصية هذا الرئيس غريب الأطوار - كما وصف-، عندما قام زعيم مغربي اسمه «أحمد الريسوني» باختطاف مواطن أمريكي يدعى «أيون برديكاريس»، ليضغط على السلطان مولاي عبدالعزيز، ويطالبه بفدية وإطلاق سجناء ومنحه امتيازات مالية وإدارية.

حينها أمر الرئيس ثيودور روزفلت بإرسال تشكيل حربي بحري إلى سواحل المغرب، والضغط لإطلاق الرهينة، وأطلق وزير خارجيته «جون هاي» عبارته الشهيرة: «نريد برديكاريس حياً أو الريسوني ميتاً»، وهي عبارة تحوّلت إلى شعار انتخابي استُخدم في حملة روزفلت الرئاسية الثانية، ومضت واشنطن في استعراض قوتها، منهية الأزمة بالإفراج عن الرهائن، ومقدّمة نموذجاً مبكراً لما عُرف بسياسة «العصا الغليظة» التي ارتبطت باسم روزفلت.

لكن الواقعة الأهم جاءت عام 1906م، عندما اندلعت اضطرابات مسلحة في كوبا - خاصرة أمريكا-، وعجزت حكومتها عن احتواء الأزمة، حينها قرر روزفلت إرسال قوات أمريكية، ثم أعلن قيام حكومة مؤقتة، وكأننا أمام مشهد الرئيس ترمب في فنزويلا، يا لها من مصادفة سياسية.

لم ينتظر ثيودور روزفلت تفويضاً من الكونغرس، بل تحرك مستنداً إلى الاتفاقيات القائمة بين البلدين، وفي رسالة إلى السيناتور هنري كابوت لودج في 27 سبتمبر 1906م، أقر بأن الكونغرس يستطيع وقف الاعتمادات المالية، وعندها يصبح استمرار القوات الأمريكية في الجزيرة مستحيلاً، لكنه فعلها ووضع الكونغرس أمام الأمر الواقع.

كانت تلك مفارقة لافتة، رئيس يتحرك عسكرياً دون انتظار موافقة تشريعية جديدة، لكنه يدرك أن المؤسسة التي تملك سلاح التمويل لن تستطيع مواجهة الرأي العام بترك جنود الأمة الأمريكية بدون تمويل، ولذلك استمر الوجود الأمريكي في كوبا حتى عام 1909م، وهنا تكمن أهمية المبادرة: أن تسبق المؤسسة التشريعية بخطوة، ثم تترك لها كلفة التعامل مع نتائج القرار.

وبعد أكثر من قرن، سنجد أننا أمام مشهد سياسي أمريكي متشابه لحد كبير وإن اختلفت الظروف، ففي الثالث من يناير 2026م، نفذت القوات الأمريكية عملية عسكرية داخل فنزويلا انتهت باعتقال الرئيس «نيكولاس مادورو» ونقله إلى الولايات المتحدة، معلنا الرئيس دونالد ترمب أن واشنطن ستتولى إدارة المرحلة الانتقالية.

وهنا يبرز وجه الشبه بين «ثيودور روزفلت، ودونالد ترمب» فهما شخصيتان مثيرتان للجدل، وينتميان لنفس المدينة «نيويورك»، ولم يؤخذا على محمل الجد في بداياتهما السياسية، لكن أبرز ما يتشابهان فيه هو تحركهما خارج المنظومة التشريعية، ويضعانها أمام واقع سياسي وعسكري بعد القيام به، كذلك المبادرة متى ما لزم الأمر، حينها سيكون الجميع أمام صناعة واقع سياسي يصعب رفضه.

فالكثير يرى أن خسارة الجمهوريين مجلسي الكونغرس في انتخابات نوفمبر الجاري، وانتقال الأغلبية إلى الديمقراطيين، هي خسارة حقيقية ستقيد قدرة ترمب على تمرير التشريعات والميزانيات، وتوسع أدوات الرقابة والتحقيق، لكنها لن تسلبه مرونته على العمل الخارجي وخاصة منصبه كقائد أعلى للقوات المسلحة، ولا تمنعه تلقائياً من شن الحروب، وإصدار أوامر عسكرية.

فالرئيس «ترمب» يستطيع أن يبدأ عملية عسكرية، كما حصل مع إيران -المتوقفة حالياً، ويستطيع استئنافها بالرغم من خسارته للدعم التشريعي، ثم يضع الكونغرس أمام معادلة شديدة الصعوبة تقول: إما دعم القوات الأمريكية التي دخلت المواجهة، أو تحمّل مسؤولية سياسية وأمنية أمام الأمة الأمريكية، إذا تم تقييد التمويل والدعم وهي في مواجهة عسكرية.

صحيح أن الكونغرس يملك أدوات دستورية لوقف الحرب وتقييد الإنفاق، لكن استخدامها بعد بدء العمليات يصبح أكثر تعقيداً وكلفة، وهذا هو الدرس الذي يجمع بين ثيودور روزفلت، ودونالد ترمب: المبادرة العسكرية تستطيع أن تسبق المؤسسة التشريعية، وتفرض عليها التعامل مع أمر واقع.

والسؤال اليوم ليس ما إذا كان ترمب يستطيع شن حرب أوسع على إيران، فالأدوات والقدرة التنفيذية موجودة لديه بالفعل، وإنما ما إذا كان يستطيع توظيفها لتوسيع هامش حركته الخارجية، رغم خسارته للكونغرس، أم أن المؤسسة التشريعية الغاضبة عليه ستنجح هذه المرة في رسم حدود أكثر صرامة لسلطة وسعها «ثيودور روزفلت» قبل قرن من اليوم.