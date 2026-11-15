- أصدقكم القول، إن خبر تجميد لعبة كرة السلة بالنادي الأهلي كان صادماً ومحزناً للغاية، ولا أزال حتى هذه اللحظة عاجزاً عن استيعاب الأسباب التي أدت إلى هذا القرار. فهل يُعقل أن يغيب نادٍ بحجم الأهلي، وبتاريخه العريق وجماهيريته الكبيرة في كرة السلة، عن المشاركة في الدوري الممتاز؟

- كم هو مؤلم أن نسمع عن إيقاف نشاط فريق يُعد أحد أبرز أركان كرة السلة السعودية، وله تاريخ حافل بالبطولات والإنجازات والنجوم. إلى هذه الدرجة أصبح من السهل التخلي عن لعبة تمثل جزءاً أصيلاً من هوية النادي الأهلي وتاريخه الرياضي؟

- أسئلة كثيرة تفرض نفسها: لماذا تم تجميد اللعبة، وكيف حدث ذلك، ومن يقف وراء هذا القرار، ومن المستفيد من إلغاء نشاط فريق بهذا الحجم والتاريخ؟

- تشير المعلومات المتداولة إلى أن ميزانية اللعبة تصل إلى نحو 12 مليون ريال، وهو رقم يستدعي الوقوف أمامه ومناقشة أوجه الصرف والبدائل الممكنة، بدلاً من الوصول إلى قرار التجميد. والأكثر إيلاماً أن عدداً من اللاعبين كانوا على استعداد للإبقاء على الفريق والمشاركة في المنافسات، حتى لو تطلب الأمر تخفيض رواتبهم بنسبة تصل إلى 50%، في سبيل استمرار القلعة في المنافسة، والمحافظة على مكانتها، ومنح جماهيرها العاشقة فرصة الاستمتاع بفريقها ونجومها.

- حقيقة، أقف أمام هذا المشهد عاجزاً عن تجميع كلماتي للحديث عن الأهلي؛ ذلك الفريق البطل الذي أمتعنا طويلاً، وأبهرنا بنجومه وحضوره وإنجازاته. كنا دائماً نستحضر مقولة إن الأهلي «قلعة الألعاب»، فهو نادٍ صنع تاريخه في الألعاب الجماعية والفردية، وكان نموذجاً للحضور والمنافسة وتحقيق البطولات في مختلف الألعاب.

- لكن أين الأهلي اليوم من كرة السلة، وأين نجومه الذين اعتدنا متابعتهم والاستمتاع بفنونهم داخل الملعب، وكيف غاب فريق بهذا التاريخ عن مشهد المنافسة؟

- وهل أصبح تجميد اللعبة أمراً لا يمكن التراجع عنه، ألم يكن بالإمكان البحث عن حلول بديلة، والاستفادة من دعم محبي الأهلي وعشاقه القادرين على المساهمة في إنقاذ اللعبة؟ فقد كان جمهور الأهلي ومحبو النادي، في مراحل سابقة، سنداً حقيقياً لفرق النادي وألعابه، وأسهموا في دعمها والوقوف معها.

- الأهلي ليس مجرد فريق يشارك في بطولة أو يحصد لقباً؛ إنه تاريخ عريق في الألعاب الجماعية، وكرة السلة تحديداً واحدة من أبرز صفحات هذا التاريخ. ولهذا فإن الحزن لا يتعلق بمجرد غياب فريق عن الدوري الممتاز، بل بفقدان لعبة لها بطولات وإنجازات ونجوم، وبجماهير اعتادت أن ترى فريقها حاضراً ومنافساً.

- والأكثر إيلاماً، أن لاعبي الأهلي لم تكن لديهم الرغبة في الوصول إلى هذه النهاية، بل أبدوا استعدادهم للتضحية بجزء من مستحقاتهم المالية من أجل استمرار الفريق. وهذا موقف يستحق التقدير، ويستدعي من إدارة النادي إعادة النظر في القرار، والبحث عن حلول تحفظ تاريخ اللعبة وحقوق لاعبيها.

- متى يعود الأهلي إلى كرة السلة، وكيف يمكن أن يعود بعد تجميد نشاط الفريق، وأين سيذهب نجومه الذين كانوا يمثلون القلعة في المنافسات، وهل ستضيع جهود سنوات طويلة من العمل والعطاء؟

- كلها أسئلة مشروعة، تنتظر إجابات واضحة من إدارة النادي الأهلي، ومن المعنيين بالقرار. فالتاريخ لا يُصنع في كرة القدم وحدها، والأندية الكبيرة تُقاس أيضاً بقدرتها على المحافظة على إرثها في مختلف الألعاب.

• ومضة:

تكفون بيت العود لا تهدمونه

هالبيت هذا بالمحبة بنيناه

خلوه يبقى يا أهلي لا تجونه

به ذكريات صعب اليوم ننساها.