تخيّل معي معتمراً جاء من قرية إندونيسية، يحاذي الحجر الأسود ويرفع يده مكبّراً، ثم يمضي وفي جيبه ورقة صغيرة بأسماء مَن أوصوه بالدعاء، يلمسها بين حين وآخر ليتأكّد أنها لم تسقط، يعرف كم شوطاً بقي له ولا يعرف كم عيناً تسهر على سلامته، في غرّة جمادى الآخرة من سنة ١٤٤٨هـ، اعتُرض صاروخان حوثيان باتجاه منطقة مكة المكرمة، لا أعرف مَن كان يطوف في تلك اللحظات، لكنني أعرف أن وراء إمكان هذا المشهد المطمئن دولةً تحمل مسؤولية حمايته، يعود صاحب الورقة إلى محاذاة الحجر ويبدأ شوطاً آخر.

وعند الحجر نفسه أرجع إلى يوم النحر من سنة ١٣٥٣هـ، كان الملك عبدالعزيز يطوف طواف الإفاضة حين امتدّ إليه خنجر معتدٍ، فتصدّى وليّ عهده الأمير سعود لحماية أبيه وأُصيب دفاعاً عنه، وأقرأ في رسالة للمؤسس تنشرها مكتبة الملك سعود: «أتممنا الطواف وكأن الحادث لم يقع»، أتوقّف عند «أتممنا».. كم تحمل هذه الكلمة الهادئة من شجاعة مَن حال بين الطائف والخنجر، ثم يأخذني المكان إلى فجر غرّة محرم سنة ١٤٠٠هـ حين اقتحم الحرم مسلّحون يزعمون نصرة الدين، وصار على رجال الدولة السعودية أن يستعيدوه ويصونوا أرواح المحتجزين ويراعوا حرمته، دفع رجال من دمائهم ثمن تحريره، وبقي من واجبنا ألّا تختصر ذاكرتنا الواقعة في اسم المعتدي، أنظر إلى قدم معتمرنا وهي تمضي في الطريق الذي أراد أولئك قطعه، تلك الخطوة السهلة لها في ذاكرة هذا الوطن كلفة، ويصل الرجل إلى الحجر من جديد.

ومن محاذاة الحجر أقفز في خيالي إلى غرّة محرم سنة ١٥٠٠هـ، طفل يمسك بيد أبيه ويسأله عن الكسوة والحجر ووجوه الناس الذين لا يفهم لغاتهم، يجيبه الأب ويقرّبه إليه كي لا يفلت وسط الزحام، قد تمرّ رحلتهما من غير أن يرد فيها اسم معتدٍ واحد، وسيكون ذلك ثمرةً تستحق ما نبذله اليوم، أن يرث أطفالنا المكان آمناً ويعرفوا ما جرى له من الكتب، أن تكون أسئلتهم أسئلة معرفة ولا تكون صرخات نجدة، وأفكّر في سعوديّ لم يولد بعد، سيقف يومها في موقع حراسة يتسلّمه ممّن سبقه، سيعرف أن في هؤلاء الطائفين أبناء أناس ائتمنوا وطنه على أعزّ ما يرجونه، ثم أعود إلى يد معتمرنا ترتفع عند الحجر.

تواصل قدماه الطواف وتحملني الفكرة إلى المدينة المنورة، إلى مغرب التاسع والعشرين من رمضان سنة ١٤٣٧هـ، حين اعترض رجال الأمن شخصاً اشتبهوا فيه وهو يتّجه إلى المسجد النبوي، ففجّر نفسه، واستُشهد أربعة منهم وأُصيب خمسة، لا أملك كلماتهم الأخيرة ولا أعرف ما خطر ببالهم، أعرف الفعل الذي أثبته البيان.. تقدّموا لاعتراضه، وفي هذه الخطوة يتّضح معنى الواجب كلّه، أن يتحرّك رجل نحو خطر كي يحفظ للناس طريقهم إلى الصلاة، كانوا أبناء بيوت سعودية ينتظر أهلها عودتهم، وكانوا في مواقعهم يحملون أمانة سلامة بيوت أخرى وأبناء آخرين، يخفض المعتمر يده بعد التكبير عند الحجر، وأتذكّر أيدي أولئك الرجال.

وعند محاذاته التالية أرى في الخيال صاحب الورقة بعد عودته إلى قريته، يجلس أهله حوله ويسألونه عن رحلته، فيخرج الأسماء ويطمئن أصحابها إلى أنه دعا لهم، يصف لهم قربه من الكعبة وزيارته للمسجد النبوي وما وجده من عون، وقد يقول ببساطة إنه لم يشعر بالخوف، جملة قصيرة يقف خلفها عمل لن تتّسع حكايته لتفاصيله، من تعقّب تهديد في السماء إلى تنظيم حركة الناس على الأرض، ولن يعرف أسماء معظم مَن أسهموا في طمأنينته، ونحن نعرف في وطننا أن أداء الأمانة لا ينتظر معرفة صاحبها باسم مؤدّيها، أتركه بين أهله وأعود إليه في المطاف، ما زالت الورقة في جيبه وما زال أمامه شوطان.

وفي الشوط التالي، أتذكّر أن للحراسة مواقع لا تُرى من ساحة المسجد، فقد أعلن التحالف أن مسيّرة حوثية استهدفت في ربيع الآخر من هذه السنة محطة طيبة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة، وهي تقدّم خدمات كهربائية للمسجد النبوي، فخرج محوّل من الخدمة ولم تتأثّر الشبكة، وراء استمرار الخدمة مؤسسات واستعداد ومسؤولية، وقبلها بأسبوعين اعتُرضت مسيّرة أخرى قبل دخولها المجال الجوي المحظور لمكة المكرمة، وأمام هذين الفعلين أضع عبارة «تعظيماً وإجلالاً» التي نُقلت عن مفتي الحوثيين في تعز وهو يتحدّث عن استهداف الحرمين، بأيّ معنى يُعظَّم مكان بترويع قاصديه أو الاعتداء على ما يخدمهم؟ هنا عار أن يستعير المعتدي لغة الإيمان ليبرّر فعله، وهنا شرف أن يحمل السعودي إيمانه إلى واجبه فيحمي نفساً ويصون حرمةً ويحفظ للناس عبادتهم، ويمرّ معتمرنا بالحجر ليبدأ السابع.

ها هو في شوطه الأخير، يتحسّس الورقة ويدعو لمن بقي من الأسماء ثم يُتمّ طوافه، أترك عيني هذه المرّة تتبعان الرجل الذي يبقى في موقعه حين يمضي المعتمر، سيأتي زميله ليتسلّم منه وسيأتي طائفون غير هؤلاء، انتهى صاحبنا من عدّ أشواطه وطوى ورقته، أمّا الحارس فينظر إلى الوجوه المقبلة، وعند الحجر الأسود يرفع معتمر آخر يده مكبّراً.

نقطة آخر السطر:

للطائف سبعة أشواط ثم يمضي..

وللحارس شوطٌ ثامن حول سلامة الطائفين..

يتسلّمه سعوديّ من سعوديّ.