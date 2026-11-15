أعرف أن بعض السجالات هي أصغر بكثير من أن أكون جزءاً منها، وأعرف أكثر أن الشاشة لها حرمتها والمايك له هيبته.....!!

كل إرثه شتم وتجاوزات وانتقاص، فمثل هذا لا يمكن أن أمنحه شرف الخصومة فحتى الخصومة لها شرف لا يملكه إلا كبير يعرف كيف يكتب ويدرك ماذا يقول....؟؟

أملك لغة راقية وعقلاً راجحاً يحكمان ويتحكمان في طرحي ويسيطران على انفعالاتي إن حدثت...!

من قال يوماً كلمة نابية بحق رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم حينذاك وعلى الهواء لم أستغرب منه ما قاله بحق أحد نجوم المنتخب السعودي، وهو الذي كان يدافع عنه قبل أن يغادر عشقه إلى نادٍ يخاف منه ولكن لا يحبه واستغل المنتخب ليقول ما قال....!!!

التجاوز هذه المرة على الآباء والأجداد والأحفاد بعبارات وضعته أمام الرأي العام في مأزق.. عبارات أشك إنه فاهمها......!!!!

العمر مكتوب ولن نزيد عاماً أو ننقص عاماً وعليه كان يفترض أن تحترم على الأقل كل سن. فمجتمعنا يحترم هذه الفئة التي أساء لها ظناً منه أنه أجاد وهو في واقع الأمر أسقط على من كبرونا وعلمونا واليوم نحن نؤدي رسالتهم كلاً حسب عمره....!!!

أقدر أن أرميكما بكثير من العبارات وأقدر أن أحولكما إلى ما يشبه لغتكما لكن أحترم نفسي وتجربتي التي أنصفتني أمام هرتقتكما وهذا هو المكسب الحقيقي....!!

رفضت سخريتكما وزيفكما تجاه الأهلي ولم أذهب إلى الشخص ولو فعلتها سأضعكما حيث يجب أن تكونا...!!!!!!!

أسأل من يحمي هذا وذاك بل من وضعهم على كراسي الأساتذة وهم لا يملكون إلا طرحاً منفلتاً لا يشبه قناة هي التي يجب أن تكون منارة إعلامنا....!!!!

رسالة (مها العيسى) حملت وعياً يستحق أن أقدمه لهم ففيها من العمق ما يستحق أن يكون جزءاً من نص يستحق أن يرسل، لكنهم قطعاً لن يفهموه فشتان بين لغتهم ولغة تكتب لجيل آخر....

وُجد ليكون أرجوزاً في ضيافتهم...

يرمون له الطُّعم فيقفز لتناوله، ويضربون له الدفّ ليتراقص فيضحكون!!

هو وهم مجرد كائنات لا تضيف قيمةً أدبية ولا وجودية ولا معلوماتية لمن يشاهدها أو يستمع إليها.

«يلو» لم يكن ذات يوم العار الذي يلاحق الكبير كما يظنون!! وإنما كان الكبير الذي أزعج وأرهق وزاحم وأتعب، رغم كل العقبات التي وُضعت في طريقه للحدّ من عنفوانه وسطوته، ومن كعبه العالي وقامته وقيمته الرفيعة.

كان «الراقي» مؤلماً لهم، وغصّةً في حلوقهم، فرموه بحجر ارتد عليهم فخرجوا بخطاب مضحك...!