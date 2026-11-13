اليوم، وفي العاصمة القطرية، يلتقي منتخبنا الوطني نظيره منتخب كوريا الجنوبية في مواجهة ودية تجمع المنتخبين، ضمن مرحلة الإعداد والتجهيز لبطولة قارية من المقرر إقامتها في نهاية العام المقبل 2027م.



-وبدون أدنى شك، فإن المواجهات التي تجمع المنتخبين تحمل الكثير من الإثارة الكروية والندية التي اعتدنا عليها، وأصبحت عالقة في الذاكرة، ولعل أهمها وأبرزها بالنسبة لي في بطولة المجموعات لكأس آسيا عام 1984، الذي شهد فوز المنتخب السعودي بنتيجة كبيرة، قوامها 5/4 وتُوّج على إثره بكأس البطولة.



-يدخل مدرب الأخضر مواجهة هذا المساء بنشوة معنوية عالية، عقب الإنجاز التاريخي الذي تحقق على يديه بحصد بطولة الخليج، بعد غياب دام 21 عاماً عن تحقيق أي إنجاز، وبحضور قوي من اللاعبين وروح قتالية لم نشاهدها منهم من قبل. وبالتالي، ليس من المستغرب أن يواصل دونيس هذا المساء مسلسل انتصاراته، خاصة إذا علمنا أن المنتخبين سبق أن التقيا في مواجهات ودية ورسمية 19 مرة، تساويا خلالها في عدد مرات الفوز، بواقع ستة انتصارات لكل منتخب. ومنذ ستة أعوام، لم يتمكن منتخبنا من تحقيق الفوز، إذ كانت الغلبة في معظم المواجهات للمنتخب الكوري، أو انتهت بالتعادل.



-ولهذا، فإن فوز أيٍّ منهما في مواجهة هذا المساء سيكسر حاجز الانتصارات الستة، ويرفع رصيد الفائز إلى سبعة انتصارات، وهو ما سيمثل حافزاً قوياً ومهماً، ويترك أثره الإيجابي على مسيرة دونيس التدريبية مع الأخضر، وعلى اللاعبين أيضاً. كما سيُضاف هذا الانتصار إلى سجله ويُحسب باسمه، بعدما عجز أكثر من مدرب تولّى تدريب منتخبنا الوطني عن تحقيقه خلال السنوات الست الماضية، ناهيك عن أهمية تحسين مركز الكرة السعودية، الذي يحتاج إلى مزيد من الانتصارات والمباريات الودية، التي يمكن أن تسهم نتائجها الإيجابية في تحقيق هذا الهدف.



-صحيح أنها مباراة ودية، ولكن لها حساباتها الخاصة، سواء على مستوى التصنيف والمراكز، أو على مستوى النتائج التي تُسجّل للمنتخبين، إلى جانب ما تمثله من أهمية في الإعداد البدني للاعبين والتجهيز التكتيكي للفريق. وهو ما يتطلب العمل هذا المساء على تحقيق الفوز، والتعامل مع المباراة وكأنها مواجهة رسمية لا مجال للتفريط فيها بأي حال من الأحوال. وهذا ما أتوقع أن يتجه إليه دونيس؛ فلا مجال للتهاون، وإنما اللعب بجدية تامة من أجل حصد الفوز السابع، بإذن الله وتوفيقه.



-وبصرف النظر عن الغيابات التي يعاني منها الأخضر، سواء في خطي الدفاع أو الهجوم، نتيجة الإصابات التي تعرّض لها هداف بطولة الخليج الأخيرة همام الهمام، أو نجمي المفضل صالح أبو الشامات، أو المدافع الصل حسن كادش، فإن البدلاء من اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار قادرون على تعويض هذا الغياب وإثبات أن المنتخب السعودي تجاوز مرحلة النجم الأوحد، وأصبح يملك كوكبة من النجوم القادرين على صناعة الفارق وتحقيق المستحيل، في ظل رؤية مدرب قدير وناجح.