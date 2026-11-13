ليس جديداً، أن تنطلق فكرة من وهم، أو تنبني قناعة على أضغاث أحلام، فالتراث العربي زاخر بما يجعل بعض المنتمين إليه، والمتعاطفين معه، والمعوّلين عليه، يرون حسناً ما ليس بالحسن، في ظل خلطهم بين ما هو إلهيٍّ مُقدّس، وما هو بشريٍّ مُسيّس، خصوصاً أنّ بعض السُّلطات تبوأت لدى البعض مكانة قداسة؛ بحكم فظاظتها وقسوتها على شعوبها، وفرضها بالجبر ممارسات وسلوكيات، تغدو إلهية وإن استندت إلى النصوص المتشابهة القابلة للتأويل.

ومن غير المستغرب؛ استمراء مجتمعات؛ للثوريّة الطائشة، وتصنيفها في عداد البطولات؛ والفتوحات العظيمة؛ برغم كل وبالها، ولديها دائم الاستعداد لاستنساخ تجاربها، بكل ما فيها من العسف واليقينية، وهي مُؤسِّسة لما عُرف (بالدوغما النكوثية) التي لا تنسجم مع واقعها وترى الماضي ملاذ نجاة للحاضر والمستقبل؛ وإن كان الثمن لتكرار الأخطاء تكبيد الأبرياء العنت وفداحة الأعباء.

ولعل أبلغ رواية يمكن أن يكون لها وقعها في النفوس؛ تلك التي ترد على لسان ضحايا انخرطوا في الأزمات، وذاقوا الأمرين بسبب قناعات واهية، إلى أن يكتشف أحدهم أنه كائن مُستعمل أو مُوظّف لخدمة أهداف وسياسات حمقاء، وربما أتى على بعضهم أوقات آثروا فيها المراجعات؛ ما دفع شريحة كبيرة منهم للتخلّي عن ماضيه، إما بتطرّق الشك إلى يقينياته، أو أن ظروف الزمن والمكان قالت كلمتها في فكرته ووتوجهه؛ فتغيرت الثوابت لديه؛ أو اهتزت أغصان الدوغما، فأصغى وأذعن لصوت ضميره، كون تنامي الوعي وتراكم الخبرات، نقرتا بمعولها الدوغمائية الجامدة وبمرور الزمن نقضت بعض المسلّمات، فتراجع الدوغمائي الصاحي عما كانه؛ بوحي من ذاته، أو بصفعات أعادت له الإيمان بقيمة حياته.

وكم نعجب أن تنخرط كيانات أو شخصيات، فيما تورّطت فيه نماذج سابقة، فتتلبسه الحالة البائسة في ذات اللحظة التي خرج منها من استعاد زمام نفسه؛ ممن كان له خوضٌ في غمار تجارب غير مأمونة العواقب، إذ هناك من يعتبر بالآخر فينجو، وهناك من يتعامى فيكبو ويتعثر، لكن لا شيء ينبتُ من فراغ، فالحياةُ باعثٌ وتفاعل وانفعال، ومثيرٌ واستجابة وفي زمن الأحداث المحيطة بفضاء؛ أُغرمت به الأزمات المتوالية، في جغرافيا على مدى بصرك وبصيرتك، نجد أن جماعة لحوثي الإرهابية ليست مكوناً صادماً، إذ سبقها جماعات لم يكن للعالم الإسلامي عهداً بها إلا عقب استقلال الدولة العربية الحديثة؛ وانتهاء عصر الخلافة العثمانية، ومن حق المسلمين التساؤل عمن أنشأ وعزز حضور وفاعلية جماعة الحوثي؟ وهذا السؤال يأخذه إلى تسلسل لا متناهٍ من أسئلة؛ منها من أسس داعش؟، ومن هو الذي تبنى القاعدة وهيأ لها فضاءً عالمياً ومنحها سوطاً وصيتاً لتسوم أبرياء وبلدان سوء العذاب؟.

ليس من العدل أن نحمّل الآخر كامل المسؤولية عن حماقات انتهجها بعض المسلمين؛ وفي علم الجنايات؛ المتسبب والمُباشر شركاء في الإدانة والعقوبة، ومما تكشفه الدعاية السياسية الغربية المتعصبة؛ أن الصورة الذهنية عن المسلمين أنهم عشاق حرب وقتال، ولو نجحوا في التمكن من إدارة العالم لاستعبدوه، ولذا لا سبيل لتفادي الاستعباد إلا بقلب المعادلة، وخلق عدو لهم من أنفسهم ليظلوا يتصارعون إلى قيام الساعة.

للأيادي الخفيّة جهودها في استيلاد جماعات (الدوغما النكوثية)، إذ مثلما أشغلونا بالقاعدة ثلاثة عقود؛ ثم قضوا عليها علناً، ثم أدخلونا في مشاعر الرهبة من تنظيم الدولة؛ وداعش؛ ثم أسكتوها مفاوضةً؛ ها هم اليوم يلاعبونا على أرضنا وبين جماهيرنا ذات اللعبة؛ وبذات اللاعبين تقريباً، وإن تحوّر المذهب وأُستبدلت العقيدة؛ علماً بأن النماذج التي رأينا وسمعنا وتابعنا نشؤها وارتقاءها ثم زوالها، لا تمثّل الإسلام إلا اسماً، ولا تعرف من القرآن إلا رسمه؛ ومنها ما هلك، ومنها ما هو في سبيله للهلاك عقب استيفاء واستنفاد أهداف إيجاده، وسيجعلونه يحفر بيديه قبر خاتمته السيئة.

تلويحة؛ هناك أوراق سريعة الاشتعال تُستعمل إلى أن تحترق وترمّد؛ وهناك أوراق قابلة للاستعمال أكثر من مرة، ويمكن تدويرها وبيعها بثمن بخس؛ والواقع يؤكد أن الذي حرّك جماعات ضدّ جماعات، وضد مجتمعات، وضد دول؛ لا يستبعد منه ولا عليه؛ أن يستفزّ دولا لتعتدي على دول، وربما لاحقاً أقاليم ضد أقاليم؛ ثم قارات ضد قارات، وحسبنا الله ونعم الوكيل.