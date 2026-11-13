لن يخيفنا الجبناء، ولن تهزّنا الصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف الرياض ومدن المملكة، ولن تنال الاعتداءات الآثمة من عزيمتنا، أو تنتزع من قلوبنا الطمأنينة، أو تجعلنا نتراجع خطوة واحدة عن طريق اخترناه للمستقبل.

ما تفعله هذه الصواريخ والمسيّرات، محاولة يائسة للنيل من أمن الإنسان السعودي، وتعطيل مسيرة وطن اختار أن يصنع مستقبله بيده، وأن يمضي بثقة نحو آفاق أكبر من التنمية والازدهار.

لكنهم لا يعرفون هذا الوطن جيداً، ولا يدركون طبيعة قادته وشعبه.

سنقف بقوة مع قادتنا. ندافع عن وطننا. لن يخيفنا أحد. لن تتوقف التنمية، ولن يبلغ الخونة مبتغاهم.

السعودية ليست أرضاً تخيفها الصواريخ، ولا شعباً تربكه التهديدات، ولا دولة تتوقف مشاريعها أمام محاولات الاعتداء.

نحن أبناء وطن تعلّم من تاريخه أن الأمن مسؤولية، وأن الكرامة لا تقبل المساومة، وأن الوقوف صفاً واحداً في مواجهة الأخطار هو عنوان وحدتنا.

سنقف بقوة مع قيادتنا، ونثق بمؤسساتنا العسكرية والأمنية، وبكل الرجال الذين يسهرون على حماية حدود الوطن ومدنه ومنشآته. وسنكون جميعاً صفاً واحداً خلف قيادتنا، نساند جهودها، ونلتزم بتوجيهاتها، ونؤدي مسؤوليتنا الوطنية بكل وعي وثبات.

لن نسمح للخوف أن يتسلل إلى تفاصيل حياتنا، ولن نمنح المعتدين فرصة لتحقيق أهدافهم النفسية قبل أي شيء آخر.

ستظل مدارسنا وجامعاتنا ومصانعنا ومطاراتنا ومشاريعنا تعمل، وستظل مدننا تنبض بالحياة، وستستمر ورش التنمية في كل منطقة من مناطق المملكة.

إن أعظم رسالة يمكن أن نوجهها إلى من يستهدفون وطننا هي أن الحياة هنا مستمرة، وأن المستقبل الذي نعمل من أجله لن يتوقف، وأن أحلام أبنائنا وبناتنا أكبر من أن تعطلها صواريخ عابرة أو مسيّرات تحمل معها أوهام النصر.

نحن لا نبحث عن الحرب، ولا نريد إلا الأمن والاستقرار، لكننا نعرف كيف نحمي وطننا، وكيف نقف خلف قيادتنا، وكيف ندافع عن أرضنا بكل ما نملك من قوة وإرادة.

يا من تراهنون على الخوف، انظروا إلى السعودية جيداً: هنا شعب يثق بقيادته، ويعتز بوطنه، ويعرف أن الأوطان لا تُبنى بالهدوء وحده، وإنما بالإرادة التي تواجه التحديات، وبالعزيمة التي تحول المحن إلى قوة.

لن يخيفنا أحد، ولن تتوقف التنمية، ولن تنكسر إرادتنا.

ستبقى السعودية آمنة بعون الله شامخة بقيادتها متماسكة بشعبها، وماضية نحو مستقبلها.

الجبناء يرسلون صواريخهم من بعيد، أما نحن فنصنع مستقبلنا على أرضنا، ونحمي وطننا بإرادتنا.