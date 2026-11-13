الفارق بين الشعوب العقيمة التي لا تنتج علماً ولا تكنولوجيا ولا صناعة ولا فنوناً وآداباً وثقافةً وفكراً ونمط حياة جذاباً يسود العالم وبين الشعوب الخصبة الخلاقة التي تسود العالم بإنتاجاتها لدرجة أنه ما عادت حتى أقوى القوى تفكر بالقيام بأي أعمال عدائية ضدها لأنها ككل العالم معتمدة على إنتاجات تلك الشعوب الخصبة الخلاقة، هو أن الشعوب العقيمة تعيش بالماضي والحاضر الآني قصير المدى، ولا يوجد لديها خطط وتصورات وسياسات رائدة قائدة سباقة تستشرف المستقبل القريب والبعيد وتصنعه على أرض الواقع، ودائماً الريادة والقيادية وإن كانت تتطلب عملاً مؤسساتياً فهي أيضاً تتطلب قادة يحملون الشغف الحقيقي لتحقيق التصورات الخلاقة الملهمة للمستقبل، فكيف يمكن أن يصبح الإنسان من الطليعة الرائدة القائدة الصانعة للمستقبل؟ الصفات اللازمة هي: التحرر والحرية المادية والمعنوية والاستقلالية الفكرية والنفسية والاجتماعية، الشجاعة والجرأة والإقدام والسبق، التمرس بتطوير وتوظيف الخيال الخلاق، الثقافة الشاملة، الاطلاع الواسع بخاصة على الجديد، والشغف بالجديد والمختلف بدل التخوف منه، انعدام التعصب، الاستفادة من خبرات وتجارب الآخرين الناجحة، والاعتبار من خبرات الآخرين الفاشلة، الدافعية الذاتية أي الشغف وأن يتجاوز الأطماع المالية إلى إرادة تغيير العالم وجعله أفضل، المنظور المركز باستمرار على استشراف المستقبل بدل العيش بالماضي وإرادة إحياء موميائه، تبني نمط التفكير النقدي الحر المستقل الخلاق الواقعي الموضوعي العلمي المتجدّد والمرن بدل التلقائي، البحث عن مشكلات الواقع لأنه بالسعي لإيجاد حلول لها تفتح أبواب الابتكار، عدم الفصل بين أوجه الحاجات والمشكلات البشرية؛ فأي ظاهرة بشرية حلها يكون عبر جميع مجالات العمل البشري، ولذا العلوم الإنسانية هامة للتكنولوجيا وليس فقط علوم التصنيع، السياسات الانعزالية أكبر عدو يحد به الإنسان نطاق تأثيره واستفادته، عدم الرضا أبدا عن الواقع والسعي باستمرار لإصلاح عيوبه وتحسينه وتطويره، لا يكون مستهلكا إنما منتجا، ضم لفريقك الأشخاص الأكثر اختلافاً عنك بطريقة تفكيرهم وتخصصاتهم وتصوراتهم والأكثر قابلية لمعارضتك، فهذا ما يوسع آفاقك ويجعلك تنتبه لنقاط الضعف والخطأ والقصور بتفكيرك وتصوراتك ولا تقمع أحداً عن الاختلاف معك ولا تقرب المتملقين، عدم التوقف عن التعلم، فكل يوم هناك جديد تحتاج لمعرفته، كن حازما بتقنين تعاطيك للملهيات فمن يختار أن تكون له أربع زوجات بدل الإخلاص لواحدة سيستهلك موارده المالية والعقلية والنفسية ووقته، في تلك الملهيات بدل المزيد من التفاني بالعمل، لا تجعل أحلامك تقليد مظاهر الثراء، وركز أحلامك على أن تكون من الذين يصنعون مستقبل البشرية بمشاريعهم وإنتاجاتهم، افتح قناة تغذية معلوماتية مرتجعة لكي تعرف تقييم الناس الحقيقي لأفكارك، وتقبل نقدهم فهو ما يساعدك على أن تصبح أفضل، كن نشطا بالمشاركة بالمؤتمرات والدورات والندوات والمعارض والمسابقات والمشاريع الدولية والأعمال التطوعية ومطالعة الكتب والأبحاث والدراسات الجديدة، فهذا يبقيك بالصورة، اصنع الأصدقاء بدل الأعداء بإيجابية المعاملة وابني رصيداً من النوايا الطيبة، فهذا يمنحك فرصاً إضافية عبر علاقاتك بالآخرين، تجنّب كل أنواع السلوكيات غير الأخلاقية وغير القانونية مهما كانت الضغوط والمغريات لأنها أنهت مستقبل كل من تورط بها عاجلاً أم آجلاً ودمّرت كل ما بنوه، تقبل الاعتراف بالخطأ والفشل ولا تعاند فيه فهذا يضاعف الخسائر، تجنّب عقلية القطيع والتقليد أي لا تتبع ما هو رائج بدون تمحيص، أكبر سبب للسياسات الكارثية هو كونها متولدة عن النرجسية والغرور/الايجو، ولذا يجب أن تتعرّف على أنماطها لكي تتجاوزها وإلا ستكون دائماً سبباً لسقوطك من حيث أردت أن تسود، إن لم تكن إنساناً طيباً ستخسر ولاء فريقك وتفشلهم، فحسن المعاملة يصنع كل الفرق.