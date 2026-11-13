يواجه حل الدولتين بوصفه أحد أبرز المسارات المطروحة لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تحديات متزايدة في ظل تعقيدات المشهد السياسي وتصاعد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، فعلى الرغم من استمرار الدعوات الدولية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش إلى جانب إسرائيل في أمن وسلام، فإن الفجوة تتسع بين الطروحات الدبلوماسية والوقائع التي تتشكّل على الأرض، ولم تعد القضية مقتصرة على اختلاف المواقف السياسية بشأن حدود الدولة الفلسطينية أو ترتيباتها الأمنية، بل أصبحت مرتبطة بمدى إمكانية إقامة دولة قادرة على ممارسة سيادتها، وفي ظل الضغوط الدولية والإقليمية يبرز التساؤل حول ما إذا كان حل الدولتين لا يزال خياراً قابلاً للتطبيق، أم أن سياسات الأمر الواقع تدفع المنطقة نحو مستقبل أكثر تعقيداً واضطراباً.

يمثل الاستيطان الإسرائيلي أحد أبرز العوائق أمام تحقيق حل الدولتين، لأنه يفرض وقائع جغرافية وديموغرافية تجعل إقامة دولة فلسطينية أمراً بالغ الصعوبة، فالتوسع الاستيطاني، وشبكة الطرق المرتبطة بالمستوطنات، والقيود المفروضة على حركة الفلسطينيين، تسهم جميعها في تجزئة الضفة الغربية وإضعاف التواصل بين المدن والقرى الفلسطينية، كما أن استمرار الاستيطان يثير تساؤلات جوهرية بشأن فرص التوصل إلى اتفاق نهائي يضمن للفلسطينيين إقامة دولتهم على أساس حدود واضحة ومعترف بها، وتزداد المشكلة تعقيداً عندما تتحوّل الإجراءات الميدانية إلى عناصر ثابتة في أي مفاوضات مستقبلية، إذ يصبح التراجع عنها أكثر صعوبة من الناحيتين السياسية والعملية، ولذلك لا تعد قضية الاستيطان شأناً تفاوضياً، بل تعتبر شرطاً أساسياً للحفاظ على إمكانية تطبيق حل الدولتين.

وعلى المستوى السياسي يواجه حل الدولتين ضغوطاً متعارضة تعكس اختلاف المصالح والحسابات الإستراتيجية للأطراف المعنية، فالحكومات الإسرائيلية المتعاقبة واجهت خلافات داخلية بشأن إقامة دولة فلسطينية، فيما تعارض قوى سياسية إسرائيلية مؤثرة الانسحاب من أجزاء واسعة من الأراضي المحتلة، أما القوى الدولية فتؤكد في مواقف عديدة دعمها لحل الدولتين، لكن هذا الدعم لا يتحوّل دائماً إلى ضغوط عملية كافية لوقف الاستيطان أو تغيير السياسات التي تعرقل التسوية، وتكشف هذه المعادلة في أن المشكلة لا تكمن في غياب المبادرات الدبلوماسية وحدها، وإنما في ضعف الإرادة السياسية اللازمة لتنفيذها، وفي التناقض بين التصريحات الدولية والممارسات الفعلية على الأرض.

وتتجاوز تداعيات تعثر حل الدولتين حدود الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لتنعكس على استقرار منطقة الشرق الأوسط بأكمله ومستقبل العلاقات العربية-الإسرائيلية، فاستمرار الاحتلال والاستيطان إلى جانب غياب أفق سياسي واضح، يغذي مشاعر الإحباط ويضعف الثقة بإمكانية التوصل إلى تسوية عادلة، كما أن تكرار جولات التصعيد العسكري يفرض أعباء إنسانية واقتصادية وأمنية على الفلسطينيين والإسرائيليين، ويمتد أثره إلى دول المنطقة التي تسعى إلى تعزيز الاستقرار والتنمية، وفي هذا السياق تبرز أهمية الدور العربي والدولي في ربط أي مسار للتطبيع أو التعاون الإقليمي بتقدم ملموس نحو تسوية القضية الفلسطينية، فالتعاون الاقتصادي والأمني يمكن أن يحقق مصالح مشتركة، لكنه لا يستطيع وحده تجاوز جذور الصراع، ويبقى السلام المستدام مرهوناً بمعالجة القضايا الأساسية، وفي مقدمتها الأرض والحقوق والسيادة والأمن.

لا شك أن الحفاظ على حل الدولتين يتطلب الانتقال من مرحلة التأكيدات السياسية إلى خطوات عملية تعالج الوقائع التي تهدّد إمكانية تحقيقه، ويأتي في مقدّمة هذه الخطوات وقف التوسع الاستيطاني، ورفض الإجراءات الأحادية التي تغيّر الوضع القانوني والجغرافي للأراضي الفلسطينية، وإحياء مسار تفاوضي جاد يستند إلى القانون الدولي والقرارات ذات الصلة، كما يتطلب الأمر موقفاً دولياً أكثر اتساقاً، يستخدم الأدوات الدبلوماسية والسياسية المتاحة لدفع الأطراف نحو تسوية قابلة للتنفيذ، مع توفير ضمانات حقيقية للأمن والاستقرار، فحل الدولتين ليس مجرد شعار دبلوماسي، بل مشروع سياسي يحتاج إلى إرادة واضحة وشروط واقعية، وإذا استمر الاستيطان وتراجعت فرص التسوية، فإن البديل لن يكون بالضرورة سلاماً أكثر استقراراً، بل قد يكون صراعاً أطول وأكثر كلفة على الجميع.