في أغسطس 1982م، كتبت الصحفية هيلينا كوبان، بصحيفة «كريستيان ساينس مونيتور»، مقالاً مهمّاً عن السعودية دوراً ومكانة وأهمية، كانت حينها المنطقة العربية تمر بتحديات غير مسبوقة، ولم يكن هناك من عاصمة تتحوّل إلى رافعة تنقذ ذلك الإقليم المضطرب إلا الرياض، قالت «هيلينا»: «لقد لعب السعوديون دوراً رئيسياً وراء الكواليس في دفع الفلسطينيين نحو صيغة لخروجهم من بيروت يمكن للولايات المتحدة قبولها أيضاً، وفقاً لدبلوماسيين عرب ومتخصصين عرب أمريكيين.

كان السعوديون أيضاً هم الذين نسقوا في مرحلة رئيسية من المفاوضات في يوليو مواقف الدول العربية الأخرى لإنتاج خطة عربية شبه شاملة لاستقبال الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من منظمة التحرير الفلسطينية.

وسيكون للسعوديين دور رئيسي في الأشهر المقبلة في التحركات الدبلوماسية المعقدة التي ستحدد ما إذا كانت منظمة التحرير تختار أخيراً الوسائل السياسية بدلاً من الوسائل العسكرية لمواصلة حملتها، وكذلك في الجهود المبذولة لإصلاح لبنان الذي دمرته الحرب.

كان حكام المملكة متحمسين في جهودهم الدبلوماسية حتى الآن من خلال التزامهم بالقضية الفلسطينية، واستمرار الضغط من الدول المجاورة ومواطنيهم لعدم السماح لهذا الالتزام بالتراجع». (انتهى الاقتباس).

في صيف العام 1982 احتلت إسرائيل بيروت، كان الاحتلال نتيجة حتمية لتردي الأوضاع في العالم العربي لدرجة غير مسبوقة، وخاصة بين دول الطوق وعلى رأسها سوريا والعراق اللتان برغم اعتناقهما «الإيديولوجيا» البعثية إلا أن الصراع بينهما وصل لحد التآمر بقلب نظام الحكم فيهما.

بالتزامن مع تلك الصورة القاتمة كانت طهران تقصف بغداد، وليبيا تمدها بالصواريخ والأموال نكاية في العراق، ودمشق الأسد تتحالف مع إيران وتزوّدها بالمعلومات عن الداخل العراقي، فما أشبه الليلة بالبارحة.

في خضم تلك الأحداث المتشعبة والمعقدة، فوجئ الجميع بحدث درامي لكنه معبّر جداً، ففي مارس 1983 وفي العاصمة تونس وخلال اجتماع دوري بين بعض السفراء العرب، احتد النقاش بين السفيرين العراقي والسوري، وحاول السفير القطري «راشد الخاطر» أن يجبر الكسر ويصلح ما بينهما انطلاقاً من إحساسه بخطورة الانشقاق وتداعياته الخطيرة، لكنهما رفضاً حتى السلام على بعضهما، بعدها قام الخاطر بالانتحار احتجاجاً منه على بعض العقليات العربية التي بقيت أسيرة حدودها وأيديولوجيتها وعمالتها الوظيفية.

كان العالم العربي -وما زال- كلما تردت أوضاعه التفت إلى المملكة العربية السعودية، لتحاول إنقاذ بوابته الشرقية من إيران، أو دمشق من الاحتلال الإسرائيلي، أو من ذوبان قضية الشعب الفلسطيني.

لطالما كان بندر بن سلطان وسعود الفيصل يجوبان عواصم العالم، بتوجيه من الملوك السعوديين، بحثاً عن مخارج لمأزق العرب، وبناء لمشاريع سلام، وحلاً لقضايا ارتكبها بعض العرب في حق أنفسهم.

نعم كانوا دائماً ما يتهمون السعوديين ويغذون كراهيتها في الصحف والمجلات والندوات الثقافية وعبر أثير إذاعاتهم، ودائماً ما حملوا الرياض مسؤولية تردي أوضاعهم، بالطبع لم تكن تلك الحقيقة إلا أنها كانت مخرجهم، إذ كانوا يرون أن نجاح الرياض وتقدم مشروعها التنموي تهديد لهم، فما أشبه الليلة بالبارحة.

لكنهم ومن منطلقات مصلحية نفعية كانوا يتمنون عدم سقوط السعودية -معادلة غريبة أليس كذلك- فهي الدولة الوحيدة القادرة على إنقاذهم سياسياً واقتصادياً، وحتى وجودياً.

في أحد اللقاءات بين الرئيس الراحل حافظ الأسد ودبلوماسي سعودي رفيع، قال الأسد: إياكم أن تستمعوا لما نقوله في إذاعاتنا عن علاقاتكم مع الغرب وخاصة أمريكا، حافظوا عليها لأنها في مصلحة العالم العربي جميعاً.

حينها كان الخطاب الرائج والخارج من إذاعات دمشق وبغداد وطرابلس الغرب وغيرها يصف السعوديين بالرجعيين الموالين للإمبريالية الغربية، بينما الرياض المتزنة في علاقاتها كانت هي من ينقذهم ويفك حصارهم ويعالج جراحهم، من خلال علاقاتها الندية مع واشنطن ولندن وباريس، وغيرها من العواصم، فما أشبه الليلة بالبارحة.

وأخيراً اقتبس مرة أخرى مما قالته الصحفية «هيلينا كوبان» في نفس المقال: «لقد أثبت السعوديون أهميتهم في أزمة الشرق الأوسط دون أن ينطقوا حتى بكلمات مثل (حظر النفط) أو (العقوبات الاقتصادية)».

انتهى الاقتباس ولم تنتهِ الأزمات، ولن ينتهي الدور السعودي.