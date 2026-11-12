خبر عاجل هنا، وآخر هناك، لكل منهما رواية مختلفة؛ الأولى تستند إلى مصدرها الرسمي، والأخرى تنسجها خيالات الوسيلة الإعلامية وأيديولوجية محرريها، لكن الحقيقة لا يمكن حجب شمسها بغربال الحقد أو الأكاذيب والفبركات الإعلامية.

للأسف، سقط عدد من وكالات الأنباء وقنوات تلفزيونية في مستنقع التضليل، ولم يتمكن من الخروج منه، بعدما تبنّت روايات ميليشيا الحوثي الإرهابية، وتحولت إلى منصة لترويج خطابها وتبني ادعاءاتها، في تجاوز صارخ لأبسط المعايير المهنية والأخلاقية للعمل الصحفي، ومحاولة للنيل من الحكومة الشرعية في اليمن، والتقليل من الانتصارات التي تحققت لها منذ انطلاق «فجر اليمن».

ولعل ما تقوم به وكالة «رويترز» في بعض تغطياتها للشأن اليمني وتحالف دعم الشرعية في اليمن «قوات التحالف»، مثالاً على هذا المشهد المحزن للمهنة؛ إذ تستقي أخبارها من حسابات على منصات التواصل الاجتماعي محسوبة على ميليشيا الحوثي الإرهابية، وتتعامل معها ونشرها وكأنها حقائق مؤكدة، قبل أن تتلقفها قناة تلفزيونية معادية، وتعيد تداولها نقلاً عن «رويترز»، ليكتسب الخبر بذلك صفة المصداقية لدى المتلقي، لمجرد صدوره عن وكالة أنباء عالمية.

هذا المشهد يمكن وصفه بـ«غسل الأخبار»، وهو مفهوم يشبه إلى حد كبير غسل الأموال؛ ففي الوقت الذي تُستخدم فيه أساليب ملتوية لإضفاء الشرعية على الأموال مجهولة المصدر، تُستخدم بعض المنصات الإعلامية لإضفاء المصداقية على معلومات غير موثوقة، تبدأ العملية بتدوينة من حساب مجهول أو موجّه على منصة «إكس»، ثم تتحول إلى مادة إخبارية تتداولها وسيلة إعلامية، قبل أن تعود إلى الواجهة من خلال قنوات أخرى بوصفها خبراً موثقاً.

ولا يبدو هذا السقوط المهني وليد اللحظة؛ إذ اعتادت بعض الوسائل الإعلامية، عبر مراسليها ومنصاتها، تبني روايات تفتقر إلى التحقق والموضوعية، خصوصاً في تغطية قضايا الخليج والمنطقة، بما يتوافق مع توجهات سياسية وأجندات إعلامية معروفة لدى المتابعين، وتتجدد هذه الممارسات مع كل أزمة أو موقف سياسي، لتكشف حجم التباعد بين الرسالة الإعلامية المفترضة والممارسة الفعلية.

ولم تعد المكانة التاريخية لوكالات الأنباء العالمية كافية لمنح كل ما تنشره حصانة من النقد أو الشك، فالمصداقية لا تُستمد من اسم المؤسسة وحده، بل من دقة مصادرها، وشفافية معاييرها، واستقلالية مراسليها، والتزامها بالتحقق من المعلومات قبل نشرها، بعيداً عن الأيديولوجيات والضغوط والمصالح.

الإعلام الرصين والمهني لا يبحث عما يخدم رواية بعينها، ولا يتعامل مع الأخبار وفق الأهواء والمواقف المسبقة، بل يتقصى الحقيقة ويمحص المعلومات، مهما كلفه ذلك من وقت وجهد، فهذه هي جوهر الرسالة الإعلامية التي تقوم على الصدق والمهنية، وقبلهما الالتزام الأخلاقي.

ختاماً، صوت الحقيقة لا تغلبه الفبركات والأكاذيب، والفضاء الإعلامي بات مفتوحاً أمام الجميع، والمصادر الرسمية متاحة، والمتلقي أصبح أكثر وعياً وقدرة على التمييز بين الخبر الصحيح والمعلومة المضللة، وستظل المصداقية هي المعيار الحقيقي لبقاء المؤسسات الإعلامية واحترام الجمهور لها.