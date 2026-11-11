القادة الإسرائيليون لا يقرأون، وإذا قرأوا لا يفهمون، وإذا فهموا تمنعهم نرجسيتهم وكبرياؤهم من تطبيق ما فهموا. هذا ليس مجرد توصيف للسلوك السياسي الإسرائيلي، وإنما خلاصة لمسار طويل من تجاهل التحوّلات العميقة التي بدأت تتشكّل في المجتمعات الغربية منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قبل ثلاث سنوات. فقد تصرفت القيادة الإسرائيلية كما لو أن التفوق العسكري قادر على تعويض العجز السياسي، وأن القدرة على تدمير الخصوم تكفي لصناعة الأمن، وأن الدعم الغربي، ولا سيما الأمريكي، حقيقة ثابتة لا تخضع لتحوّلات الرأي العام أو تقلبات السياسة الداخلية. غير أن نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية الأخيرة، وما أسفرت عنه من هزيمة ثقيلة للحزب الجمهوري، كشفت عن تحوّلات تتجاوز الحسابات الانتخابية التقليدية، وتطرح أسئلة إستراتيجية حول مستقبل العلاقة بين إسرائيل وحلفائها الغربيين. والأكثر دلالة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نفسه أدرج تنامي المشاعر السلبية تجاه إسرائيل ضمن أسباب خسارة الجمهوريين، إلى جانب الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الوقود. وبصرف النظر عن مدى دقة هذا التفسير، وعن العوامل الاقتصادية والاجتماعية الأخرى التي أسهمت في الهزيمة، فإن مجرد تحوّل إسرائيل إلى عبء انتخابي محتمل على حزب جمهوري عُرف بدعمه شبه المطلق لها يمثل تطورًا بالغ الخطورة بالنسبة إلى الدولة العبرية. فالتحالفات الإستراتيجية لا تستمد قوتها من الاتفاقيات والمؤسسات العسكرية وحدها، وإنما من البيئة السياسية والاجتماعية التي تمنحها المشروعية والاستمرارية. وما يحدث اليوم هو أن هذه البيئة بدأت تتعرّض لتآكل واضح، لا سيما بين الأجيال الشابة والتيارات التقدمية، بل حتى داخل بعض الأوساط المحافظة التي باتت تتساءل عن جدوى الانخراط الأمريكي المفتوح في الحروب المرتبطة بإسرائيل. هنا تكمن المفارقة الكبرى: إسرائيل التي راهنت على استخدام القوة العسكرية لإعادة تشكيل الشرق الأوسط، تجد نفسها أمام احتمال إعادة تشكيل موقعها داخل السياسة الغربية على نحو يضر بها. فبعد ثلاث سنوات من الحرب على غزة، يصعب العثور على مكاسب سياسية مستدامة تتناسب مع حجم الدمار والخسائر الإنسانية والتكاليف الدبلوماسية التي ترتبت عليها. صحيح أن إسرائيل استطاعت توظيف تفوقها العسكري في إضعاف خصومها وتغيير بعض موازين القوى، لكنها أخفقت في تحويل هذا التفوق إلى تسوية سياسية تضمن الاستقرار أو توفر أفقًا قابلًا للحياة. والأمر نفسه يتكرر في لبنان وسوريا والضفة الغربية، حيث تبدو المقاربة الإسرائيلية محكومة بمنطق الردع والإكراه والتفوق العسكري، من دون رؤية سياسية واضحة تتجاوز إدارة الصراع إلى معالجته. والنتيجة أن إسرائيل تظهر بصورة القوة المتنمرة التي تستطيع إلحاق الأذى بجيرانها، لكنها تعجز عن بناء علاقات طبيعية ومستقرة معهم. وهذه الصورة لم تعد محصورة في الخطاب العربي أو في الأوساط المناهضة لإسرائيل، وإنما أخذت تتسلل إلى النقاشات السياسية الغربية، وتتحول تدريجيًا إلى قضية انتخابية مؤثرة. ولعل التطور الأكثر أهمية يتمثل في أن انتقاد إسرائيل، الذي كان يُنظر إليه تاريخيًا باعتباره عبئًا على السياسيين الغربيين، أصبح في بعض الدوائر الانتخابية وسيلة لحشد التأييد واكتساب المشروعية السياسية. وإذا ترسّخ هذا الاتجاه، فإن إسرائيل ستواجه خسارة إستراتيجية قد تكون أشد أثرًا من أي انتكاسة عسكرية، لأن الخطر هنا لا يتعلق بتوازن القوى في الشرق الأوسط، بل بتراجع المكانة الاستثنائية التي احتلتها لعقود داخل المنظومة السياسية الغربية. وفي هذا السياق، قد يشكّل خروج بنيامين نتنياهو من السلطة وتكليف غادي آيزنكوت بتشكيل حكومة جديدة بداية لمراجعة داخلية، لكنه لا يمثل بحد ذاته تحولًا إستراتيجيًا، خصوصًا أن آيزنكوت ينتمي بدوره إلى المؤسسة العسكرية والأمنية التي أسهمت في صياغة العقيدة الإسرائيلية التقليدية. فالمشكلة ليست في شخصية نتنياهو وحدها، وإنما في بنية التفكير السياسي التي اختزلت الأمن في القوة، وحوّلت التفوق العسكري من أداة لخدمة الأهداف السياسية إلى غاية قائمة بذاتها. لقد استطاعت إسرائيل أن تحقق انتصارات عسكرية عديدة عبر تاريخها، لكنها تواجه اليوم سؤالًا أكثر تعقيدًا: ما قيمة الانتصار العسكري إذا تحول إلى هزيمة سياسية وأخلاقية في نظر قطاعات متزايدة من الرأي العام العالمي؟ إن خسارة الجمهوريين ليست خسارة إسرائيلية بالمعنى المباشر، ولا يجوز اختزال أسبابها في الموقف من إسرائيل، لكنها قد تكون إنذارًا مبكرًا بتحول أعمق في قواعد اللعبة السياسية الغربية. ولعل أخطر ما تواجهه إسرائيل ليس اتساع دائرة خصومها في الشرق الأوسط، وإنما تراجع استعداد حلفائها لتحمّل التكاليف السياسية والاقتصادية والأخلاقية الناتجة عن سياساتها. وإذا لم تدرك القيادة الإسرائيلية أن القوة العسكرية تستطيع تغيير الوقائع الميدانية لكنها لا تستطيع وحدها إنتاج الشرعية أو ضمان الأمن المستدام، فإنها قد تكتشف متأخرة أنها ربحت معارك كثيرة، لكنها خسرت البيئة الدولية التي جعلت انتصاراتها ممكنة.