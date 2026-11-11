إذا صحّت أو تحققت الأخبار التي تم تداولها يوم قبل أمس (الإثنين)، فإنه يبدو أن تسوية مهمة ستتم بين أمريكا وإيران وفقاً لمقترح قطري باكستاني جديد، وكما تلمّح بعض تصريحات الرئيس دونالد ترمب ووزير الخارجية القطري بعد لقائهما. الرئيس الأمريكي قال، إن الحرب يمكن اعتبارها انتهت عسكرياً ولا حاجة لضربات أخرى وسيتم الاكتفاء بالحصار البحري، وأشار إلى أن دول الخليج تريد تجنب التصعيد في المنطقة، بينما تشير بعض التفاصيل المسربة عن الصفقة، أن واشنطن سمحت بتخصيب اليورانيوم داخل إيران بنسبة 3.67%، وطهران وافقت على ذلك، مع الاستعانة بدولة ثالثة لتسهيل خفض مستوى اليورانيوم عالي التخصيب الذي بلغت نسبته 60%، بالإضافة إلى إفراج أمريكا عن أصول إيرانية بقيمة بين 6 و9 مليارات دولار، مع فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري فوراً.

إذا نجح تطبيق هذا المقترح، فنحن إزاء اختراق مهم للنزاع الأمريكي الإيراني، ونعتقد أنه لولا نتيجة الانتخابات النصفية لما قبل ترمب هذا المقترح، إذا كان قد وافق عليه فعلاً. وفي كل الأحوال فقد كان محقاً بأن دول الخليج لا تريد التصعيد وتسعى لإيقاف الحرب. هذه الحقيقة معروفة للعالم، وتؤكدها المساعي الدبلوماسية الخليجية قبل الحرب وخلالها، ولكنها أيضاً لا تريد استمرارها تحت التهديد الإيراني باتفاق ثنائي أمريكي/ إيراني لا يتناول هذا الجانب المهم، سواءً كان التهديد بالأصالة أو عبر المليشيات الموالية لها.

ومن أكثر ما نخشاه، أن يكون هذا الاتفاق نسخة مكررة أو أسوأ من اتفاق أوباما، فلدينا الآن عنصر حساس دخل إلى الملف، وهو مضيق هرمز الذي استخدمته إيران هذه المرة كأحد أهم أوراق ضغطها، وتصر على أن يكون لها إشراف أساسي على تسيير الملاحة فيه، فهل سيتم حل هذه الإشكالية الجوهرية، لأنه بدون حلها سيظل المضيق سلاحاً تستخدمه إيران متى شاءت، وسيظل خطر تهديد الملاحة فيه مستمراً. وأما بالنسبة لموضوع السلاح النووي والتخصيب، فلا يحدونا تفاؤل كبير بأن إيران سوف تلتزم بتطبيق ما تريده أمريكا بالالتزام بالنسبة المحددة في الاتفاق المرتقب، التجارب السابقة تقول ذلك، وهذا الموضوع بالنسبة لها مصيري لأن كل طموحاتها الكبرى مبنية عليه.

باختصار، إذا تم الإفراج عن الأموال الإيرانية ولم يتم ضبط برنامجها النووي، وسيطرتها على مضيق هرمز، وتهديدها المباشر لدول الجوار، وإنهاء مليشياتها الإرهابية، فإن المنطقة ستظل على صفيح ساخن، وسيكون الاتفاق المتوقع كعدمه بالنسبة لدولها.