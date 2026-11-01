تُشكّل التحديات الميدانية وتراكم الخبرات المحرّك الأساسي لشحن الطاقات وتحقيق تطلعات التنمية البيئية. وحين يتكامل صون وإعمار الطبيعة مع التوظيف الذكي للتقنية، تتسامى البيانات من مجرد أرقام متفرقة، لتصبح أداة إستراتيجية لصناعة القرار، وتتحول المعلومة الدقيقة إلى خط الدفاع الأول عن بيئة الوطن وموارده. ومن هذا المنطلق، تُعدّ «المنصة الوطنية للحياة الفطرية» قفزة نوعية في مسيرة المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية؛ فهي ليست مجرد واجهة رقمية، بل ركيزة أساسية لتطوير عمليات الرصد، وتعزيز المعرفة البيئية، وإشراك المجتمعات المحلية، ودعم القرارات التي تصون الحياة الفطرية وموائلها.



إن ما نشهده اليوم هو ثمرة نجاحات متواصلة حققها المركز براً وبحراً رغم جسامة المسؤوليات. فمن تنظيم الأنشطة وإدارة المحميات، إلى تفعيل مراكز إكثار الكائنات الفطرية وإجراء البحوث، تتكامل الجهود لبناء منظومة وطنية تحمي التنوع الأحيائي، وتحدّ من تدهور الموائل، وتُعيد الأنواع المحلية المنقرضة إلى مواطنها الطبيعية متى توافرت الظروف المواتية، فضلاً عن معالجة التحديات البيئية والاجتماعية كالانتشار المتزايد لقرود البابون عبر الرصد الدقيق والحلول المستدامة.



وفي هذا المسار المتنامي، تتجلى جهود الرئيس التنفيذي للمركز، الدكتور محمد علي قربان وفريق عمله، في قيادة التطوير المؤسسي وتعزيز توظيف المعرفة والتقنية. فالإنجاز البيئي لم يعد يُقاس بالعمل الميداني منفصلاً، بل بقدرة المؤسسة على الربط بين الرصد والبحث والتخطيط، وتوجيه الموارد، والاستجابة للتحديات بكفاءة واستباقية.



وتأتي إدارة المعلومات الجيومكانية في قلب هذا التحول، حيث تضطلع بمسؤوليتها الوطنية إيماناً بالدور المحوري للبيانات المكانية؛ إذ تتجاوز تحديد الإحداثيات إلى تحليل التوزيع الجغرافي للأنواع، ورصد التغيرات، وتحديد مناطق الأولوية للحماية. ومن خلال تكامل هذه البيانات مع «المنصة الوطنية للحياة الفطرية» وتطبيق «الراصد الفطري»، نتمكن من تحويل الرصد الميداني إلى معرفة منظمة تدعم التخطيط واتخاذ القرار.



ويستحق هذا المسار الإداري والفني الإشادة، كما تستحق الإدارة الفاعلة بقيادة الأستاذ خلف الشمري التقدير لدورها في تعزيز التنسيق والتكامل بين الفرق والتخصصات. فالمنصة الناجحة تتطلب إلى جانب التقنية إدارة واضحة، وكفاءات مؤهلة، وبيانات موثوقة. ومن هنا يبرز التدريب وبناء القدرات الوطنية كضرورة ملحة لضمان جودة التوثيق والتحليل وتطوير الأدوات الرقمية.



ومن أبرز أبعاد المنصة قدرتها على استشعار أهمية الحماية وترسيخ مفهومها لدى المستفيدين، بما يسهم في تحسين جودة الحياة عبر استعادة الغطاء النباتي وإعادة الكائنات الفطرية إلى موائلها، من خلال توسيع مشاركة المجتمعات المحلية المحيطة بالمحميات والجبال والأودية والصحاري؛ وتعميق علاقتها بالطبيعة عبر نشر الوعي وإتاحة نقل المشاهدات وفق آليات موثوقة تُشعر المجتمع بشراكته ومسؤوليته.



كما يتكامل هذا الدور المحلي مع البعد الدولي، ليُلبيّ متطلبات إدراج وتسجيل المحميات الوطنية لدى المنظمات العالمية. حيث يُشكل التحديث المستمر للبيانات الجيومكانية جسراً لتبادل المعرفة مع الجهات الدولية المعنية بالتنوع الأحيائي. إن توفير بيانات عالية الدقة يعزز الشفافية العلمية، ويكرس دور المملكة الريادي ومكانتها القيادية في المشهد البيئي العالمي انسجاماً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 والمبادرة السعودية الخضراء.



وهنا تبرز العلاقة الجوهرية بين المنصة والأمن السيبراني وموثوقية المصدر؛ ففي عصر تتسارع فيه الشائعات والمعلومات غير الدقيقة عبر وسائل التواصل، توفر المنصات الرسمية مرجعاً مؤكداً للتحقق من البيانات وتصحيح المفاهيم الخاطئة، فيما يسهم الأمن السيبراني في حماية الأنظمة والبيانات من العبث، وضمان سلامة المعلومات واستمراريتها، بما يعزز الثقة بالمصدر الرسمي.



إن الكتابة والشكر كلمة نبيلة، والإشادة رسالة تقديرٍ تُجلّي حجم الجهود المخلصة، وتطرد رتابة العمل لتشحن طاقات الموظفين بالتحفيز والشغف، وتجسد تقدير الوطن لدورهم الفاعل ومنجزاتهم الكبيرة. ومن هذا المنطلق، فإن الإشادة بالدكتور محمد علي قربان، والأستاذ خلف الشمري، وإدارة المعلومات الجيومكانية، وكافة فرق العمل العلمية والفنية والميدانية، هي تكريمٌ صادق لجهدٍ تتكامل فيه القيادة الحكيمة والإدارة الفاعلة والمعرفة التقنية. فحماية الحياة الفطرية لم تعد مجرد عملٍ ميداني، بل أصبحت مسؤولية منظومة متكاملة تبدأ بالمعلومة الصحيحة، وتستند إلى العلم والثقة، لتنتهي ببيئة أكثر استدامة، ووطن يصون ثرواته الطبيعية للأجيال القادمة.