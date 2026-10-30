تُقاس حنكة القيادة بقدرتها على حماية مصالح وطنها وسط عالم تتزاحم فيه القوى، وتتبدل فيه التحالفات. ووسط هذا المشهد، تتجلى قوة القيادة السعودية في وضوح رؤيتها، وثبات أولوياتها، وقدرتها على إدارة علاقاتها الدولية انطلاقاً من قاعدة راسخة. سيادة المملكة واستقلال قرارها فوق كل اعتبار.



ولم تجعل القيادة الوطن رهينة لتحالف واحد، ولم تسمح للخلافات مع القوى الكبرى بأن تتحوّل إلى قيود على خياراتها. فالشراكة، مهما بلغت أهميتها، لا تمنح أي طرف حق الوصاية، والاختلاف، مهما اتسعت مساحته، لا يستوجب إغلاق أبواب الحوار أو التفريط بالمصالح المشتركة.



ومن هنا، اتسعت خيارات الرياض، وأصبحت قدرتها على تنويع علاقاتها مصدراً للقوة والمرونة. فالتعاون مع طرف لا يقتضي القطيعة مع آخر، والانفتاح على قوة دولية لا يعني تبني مواقفها في كل قضية. المعيار هو ما تحققه العلاقة من منفعة للمملكة، وما تقوم عليه من احترام متبادل والتزام واضح بسيادتها.



هذه السياسة صنعتها قيادة تعرف متى تتمسك بموقفها، ومتى تفتح مساراً للتفاهم، وكيف تحافظ على قنوات التواصل من موقع الثقة. فالقوة السياسية لا تظهر في حدة الخطاب، وإنما في القدرة على الوصول إلى نتائج تحمي المصالح وتوسع فرص العمل والتأثير.



وبالحنكة تتحوّل الضغوط إلى أوراق تفاوض، وتخلق مواقف ثابتة. ولا تلتفت للمكاسب الدبلوماسية الآنية. ويتطلب ذلك قراءة دقيقة لمصالح الآخرين، وإدراكاً لما تتمتع به الرياض من ريادة وثقل سياسي وقوة اقتصاديه وموقع إستراتيجي، وحسن توظيف ذلك برؤية بعيدة المدى.



كما أن استقلال القرار يرتبط بتنويع الاقتصاد، وتطوير القدرات الوطنية، وتمكين الإنسان السعودي، يمنح السياسة الخارجية مساحة أوسع للحركة. وحين تستند الدبلوماسية إلى وطن يبني قدراته ويثق بمستقبله، تصبح أكثر قدرة على التفاوض وحماية مكتسباته.



لهذا نعتز بالنهج الذي يجعل المصالح الوطنية أساساً لأي شراكة، ويحفظ للوطن حق الاتفاق والاختلاف وفق تقدير القيادة وأولويات الشعب.



وتلك مكاسب تجمع بين المرونة في العلاقات، والحوار وفق المصالح، تعاون بين دول ذات سيادة، وشراكات مع الجميع، ولا تبعية، ليبقى القرار السيادي، في نهاية الأمر سعودياً صرفاً.