لم يكن قرار مجلس الوزراء، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بنقل الخدمات الرقمية والتشغيلية المرتبطة بالتوثيق العقاري إلى الهيئة العامة للعقار، مجرد قرار تنظيمي أو إعادة توزيع لاختصاصات بين جهات حكومية. فمن يقرأ هذا القرار في سياق التحوّل الذي يشهده القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة يدرك أنه يمثل خطوة جديدة في مشروع أشمل، يستهدف بناء منظومة عقارية متكاملة، تتكامل فيها البيانات، وتتحد فيها المنصات، وتتقارب فيها الإجراءات، بما يعزّز كفاءة السوق، ويرفع موثوقيته، ويجعل رحلة المستفيد أكثر وضوحًا وانسيابية. ولعل أكثر ما يلفت النظر في القرار أنه لم يكتفِ بإعادة توزيع الاختصاصات، بل رسّخ مبدأً تنظيميًا بالغ الأهمية، وهو أن الخدمات العقارية كلما تكاملت تحت مظلة واحدة، ازدادت كفاءتها، وارتفعت موثوقية التعاملات، واقتربت رحلة المستفيد من أن تكون أكثر بساطة ووضوحاً.

ولذلك، لا ينبغي النظر إلى القرار باعتباره انتقالاً لخدمة من جهة إلى أخرى، بل باعتباره انتقالاً في طريقة إدارة القطاع العقاري نفسه. وهذه ليست قراءة تُستنتج من قرار منفرد، بل امتداد لمسار تشريعي وتنظيمي متكامل شهدته المملكة خلال الأعوام الأخيرة. فما بين السجل العقاري، والبورصة العقارية، والخدمات الرقمية، وتطوير الأنظمة، تتشكّل اليوم منظومة واحدة، هدفها أن تصبح البيانات أكثر تكاملاً، والإجراءات أكثر اتساقًا، والخدمات أكثر كفاءة.

شرحًا لمن لا يتابع تفاصيل القطاع العقاري، فإن القيمة الحقيقية لهذا القرار لا تكمن في انتقال المنصات، وإنما في توحيد البيئة التي تعمل من خلالها. فكلما أصبحت الخدمات والبيانات والأنظمة تعمل ضمن إطار مؤسسي أكثر تكاملاً، ارتفعت موثوقية المعلومات، وتراجعت ازدواجية الإجراءات، وأصبح الوصول إلى الخدمة أكثر وضوحًا وسهولة. والنتيجة ليست مجرد تطوير تقني، بل رفع لجودة السوق العقارية نفسها.

وماذا يعني ذلك للسوق العقارية وللمتداولين فيها؟ يعني، ببساطة، أن التنظيم يصبح جزءاً من حماية السوق. فكلما توحدت مصادر البيانات، وارتفعت موثوقيتها، وتعزّزت قابلية التحقق منها، ارتفع مستوى اليقين النظامي، وأصبحت حماية الحقوق أكثر رسوخاً، وتقلصت مواطن الاختلاف التي قد تنشأ بسبب تشتت المعلومات أو تضاربها. فالأسواق لا تبنى بالثقة المجردة، وإنما تبنى حين تكون الحقوق أوضح، والبيانات أدق، والإجراءات أكثر انضباطاً وقابلية للتتبع.

ولعل من يتابع القرارات العقارية في المملكة خلال الأعوام الأخيرة يلحظ أنها لا تأتي منفصلة عن بعضها، بل تُبنى حلقةً بعد أخرى. فمن السجل العقاري، إلى تنظيم الوساطة العقارية، إلى تطوير الخدمات الرقمية، وصولاً إلى هذا القرار، تبدو الصورة أكثر وضوحاً، نحن لا نشهد تطوير خدمة بعينها، وإنما إعادة هندسة للقطاع العقاري بأكمله، وفق رؤية تجعل البيانات أصلاً في اتخاذ القرار، والتنظيم ركيزة للثقة، والرقمنة وسيلة لرفع الكفاءة، لا غاية في حد ذاتها.

وهنا تتجاوز آثار القرار حدود الإجراءات اليومية. فالمستثمر، والمطور، والممول، والمشتري، وحتى الممارس العقاري، لا يبحثون عن سرعة الإجراء وحدها، بل عن وضوحه واستقراره وقابليته للتنبؤ. وكلما تكاملت المنظومة، وتوحّدت مصادر البيانات، وتعزّزت موثوقيتها، أصبح اتخاذ القرار الاستثماري أكثر اطمئنانا، وأصبحت البيئة العقارية أكثر قدرة على جذب الاستثمار، لأنها تقوم على سوق يمكن الوثوق بإجراءاته قبل الثقة بعوائده.

إن القيمة الحقيقية لهذا القرار لا تكمن في نقل خدمة من جهة إلى أخرى، وإنما في ترسيخ مفهوم «المنظومة». فالأسواق الحديثة لا تُدار بمجموعة خدمات متفرقة، وإنما بمنظومات مترابطة، يعمل كل عنصر فيها على تعزيز العنصر الآخر. وعندما تتكامل المنصات، وتتحدث البيانات بلغة واحدة، يصبح التنظيم نفسه قيمة مضافة للسوق، لا مجرد إطار لإدارته.

ولهذا، فإن العقار السعودي لا يدخل اليوم مرحلة جديدة فحسب، بل يقترب أكثر من مرحلة النضج المؤسسي. وإذا كانت الأسواق تُقاس بحجم استثماراتها، فإنها تُبنى في الأصل على جودة تنظيمها، ووضوح إجراءاتها، وموثوقية بياناتها. وما تشهده المملكة اليوم يؤكد أن بناء الثقة في السوق يبدأ دائمًا من بناء المنظومة التي تحميها. وحين تكتمل المنظومة... يصبح التطور نتيجةً طبيعية، لا استثناءً.