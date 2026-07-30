يشكّل قرار نقل الخدمات الرقمية والتشغيلية المرتبطة مباشرة بعمليات التوثيق العقاري إلى الهيئة العامة للعقار أحد أهم التحوّلات التنظيمية التي يشهدها القطاع العقاري في المملكة خلال المرحلة الحالية لما يحمله من أبعاد استراتيجية تتجاوز نقل الأنظمة التقنية إلى بناء منظومة عقارية موحدة أكثر تكاملاً وكفاءة واستعداداً لمتطلبات المستقبل.

فالقرار لا يقتصر على انتقال عدد من المنصات والأنظمة الرقمية، بل يشمل نقل البنية التقنية والكوادر التشغيلية وقواعد البيانات بما يضمن استمرارية الأعمال والمحافظة على الخبرات المتراكمة ويؤسّس لمرحلة جديدة تتكامل فيها البيانات والخدمات والإجراءات تحت مظلة جهة تنظيمية واحدة.

ويأتي انتقال منصة البورصة العقارية وتطبيقها الذكي والنظام الشامل ونظام تكشيف البيانات ونظام رقمنة الوثائق ونظام إدخال البيانات الأساسية ليعزّز الترابط بين مراحل الدورة العقارية كافة ابتداءً من إدخال البيانات وتوثيقها مروراً بالتداول وانتهاءً بحفظ السجلات وإدارة المعلومات، وهو ما يرفع جودة البيانات العقارية، ويحد من الازدواجية، ويعزّز سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات.

كما يعكس القرار توجهاً واضحاً نحو ترسيخ مفهوم الحوكمة الرقمية في القطاع العقاري من خلال توحيد مرجعية البيانات والخدمات الأمر الذي يسهم في تعزيز الشفافية ورفع موثوقية التعاملات وتحسين كفاءة الرقابة وتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والدولي.

ومن المتوقع أن ينعكس هذا التكامل بصورة مباشرة على جميع أطراف المنظومة العقارية، إذ سيستفيد المستثمر من بيانات أكثر موثوقية والممول من معلومات أدق تدعم قراراته الائتمانية والمقيّم العقاري من قواعد بيانات أكثر تكاملاً، فيما سيحصل المستفيد النهائي على خدمات رقمية أكثر سرعة وسهولة وجودة.

كما أن تحديد مدة انتقال لا تتجاوز ستة أشهر يعكس وجود خطة تنفيذية واضحة تستهدف إنجاز عملية التحوّل وفق إطار زمني محدد مع المحافظة على استمرارية الخدمات وعدم تأثر المستفيدين خلال المرحلة الانتقالية، وهو ما يعد عنصراً أساسياً في نجاح مثل هذه التحوّلات المؤسسية الكبرى.

إن المملكة تمضي بخطوات متسارعة نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل، ويأتي هذا القرار امتداداً لهذا النهج حيث أصبحت البيانات العقارية أحد أهم الأصول الاستراتيجية الداعمة لصناعة القرار وإدارة المخاطر وتحليل الأسواق وتعزيز كفاءة التشريعات والتنظيمات.

في تقديري فإن القيمة الحقيقية لهذا القرار لا تكمن في نقل الأنظمة ذاتها، بل تتجاوزها إلى توحيد العقل الرقمي للقطاع العقاري داخل منظومة واحدة قادرة على إنتاج بيانات أكثر دقة وخدمات أكثر كفاءة وقرارات أكثر جودة بما يرسّخ مكانة السوق العقاري السعودي كواحد من أكثر الأسواق تنظيماً ورقمنةً وموثوقية على المستوى الإقليمي والعالمي.

إنه قرارٌ نوعي يعزّز تكامل المنظومة العقارية ويوحّد الخدمات الرقمية ويرفع كفاءة الخدمات وموثوقية التعاملات بما يدعم نمو القطاع واستدامته، ويؤكد أن رحلة التحوّل العقاري في المملكة لم تعد تركّز على رقمنة الإجراءات فحسب، بل على بناء منظومة مؤسسية متكاملة تُدار بالبيانات وتُقاس بالكفاءة، وتُبنى على الثقة.