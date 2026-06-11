كان الأكاديمي المتخصص في اللغة العربية قبل سنوات طويلة يعيش بين رفوف المعاجم، ويتنقل بين أبواب النحو والصرف، ويقضي نهاره في تتبع شواهد الشعر الجاهلي، ويبيت وهو يفكر في استعارة عند المتنبي، أو صورة بيانية عند أبي تمام، أو قضية نحوية اختلف فيها البصريون والكوفيون، حتى ليظن الرائي أن هذا الرجل خُلق من حبرٍ وورق، وأنه لا يعرف من الدنيا إلا ما يمر عبر بيت شعر أو صفحة مخطوطة.

ثم دارت الأيام دورتها، وتحركت عجلة الجامعات، وتبدلت اهتمامات الأقسام الأكاديمية، فإذا ببعض أولئك الذين أفنوا أعمارهم في مطاردة المفعول المطلق، وإعراب الممنوع من الصرف، والبحث في أسرار البلاغة العربية يخرجون علينا فجأة وهم يتحدثون عن زوايا التصوير، ولغة الكاميرا، والبناء الدرامي، واللقطة الطويلة، والسينما ما بعد الحداثية، وكأن سيبويه استقال من منصبه ليعمل مخرجاً سينمائياً، وكأن الجاحظ أغلق دكان البيان والتبيين ليفتتح مسرحاً تجريبياً في إحدى العواصم.

وليس في السينما عيب، ولا في المسرح ما يُستنكر، فهما فنّان لهما مكانتهما وقيمتهما الثقافية غير أن المشهد يصبح طريفاً حين ترى بعض الباحثين الذين كانوا بالأمس القريب يعدّون بيتاً من الشعر الجاهلي مادة تكفي لرسالة علمية كاملة أصبحوا اليوم يلاحقون المهرجانات السينمائية، ويحصون عدد الكاميرات المشاركة في الإنتاج، ويتحدثون عن الإيرادات وشباك التذاكر بلهجة الخبير الاقتصادي الذي قضى عمره بين شركات الاستثمار لا بين دواوين الشعر.

ويبدو أن لقمة العيش تمتلك قدرة عجيبة على إعادة تشكيل الاهتمامات، فالموضوع الذي كان يُعدّ هامشياً بالأمس أصبح اليوم محوراً للندوات والمؤتمرات والبحوث والمشروعات، والباحث الذي كان يفتش في بطون الكتب عن شاهد نحوي نادر أصبح يفتش في المنصات الرقمية عن أحدث فيلم وأشهر مسلسل وأقرب مهرجان، ليس لأن النحو فقد قيمته، ولا لأن البلاغة أصبحت بلا أهمية، بل لأن رياح السوق الأكاديمي تهب أحياناً في اتجاهات لا يستطيع كثيرون مقاومتها.

ولو عاد بعض أئمة العربية الأوائل إلى الحياة لأصابهم شيء من الدهشة وهم يرون أبناء تخصصهم يتحدثون ساعات طويلة عن تقنيات الإخراج والمؤثرات البصرية أكثر مما يتحدثون عن أسرار البيان العربي، ولربما سأل أحدهم متعجباً: أين ذهبت المعلقات؟ فيأتيه الجواب بأنها تنتظر دورها بعد انتهاء موسم الأفلام.

إن المشكلة ليست في الانتقال من حقل معرفي إلى آخر، فالثقافة بطبيعتها تتسع وتتجدّد، وإنما في ذلك التحوّل الحاد الذي يجعل بعض الأكاديميين يتعاملون مع تخصصاتهم الأولى وكأنها مرحلة مؤقتة انتهى وقتها مع أن اللغة العربية بما تحمله من تراث أدبي وبلاغي ونحوي هائل ما تزال قادرة على إنتاج المعرفة، وما تزال بحاجة إلى من يغوص في أعماقها، لا إلى من يغادرها عند أول إعلان عن مؤتمر أكثر بريقاً، أو مشروع أكثر تمويلاً، أو نافذة أوسع للحضور الإعلامي.

وهكذا وجدنا أنفسنا أمام مشهد ثقافي فريد؛ أستاذ أمضى نصف عمره يشرح المعلقات، ثم أصبح يشرح الملصقات السينمائية، وباحث قضى سنواته في تحليل القصيدة العربية، ثم انتقل إلى تحليل مشاهد المطاردات، ودارس للبلاغة كان يبحث عن جماليات الاستعارة فأصبح يبحث عن جماليات الإضاءة، أما سيبويه المسكين فربما يجلس في زاوية بعيدة يراقب كل ذلك بصمت متسائلاً: هل أخطأت حين كتبت الكتاب أم أن لقمة العيش أبلغ تأثيراً من كل قواعد النحو؟.