لا تصنع الكاميرات النجاح، ولا الميزانيات الضخمة وحدها، ولا حتى الأسماء اللامعة. النجاح الحقيقي يبدأ من مكان آخر؛ من الفكرة التي ترى ما لا يراه الآخرون، ومن العقل القادر على تحويل الإمكانات المتاحة إلى حدث استثنائي يتجاوز حدود التوقعات.

لهذا تبدو تجربة فيلم «الكلاب السبعة» أبعد من كونها مجرد مشروع سينمائي جديد أو فيلم أكشن ضخم. ما يحدث هنا هو نموذج واضح لفلسفة مختلفة يمكن تسميتها بـ«صناعة النجاح». فالتاريخ الفني مليء بالأفلام، ومزدحم بالمنتجين والمخرجين والنجوم، لكن القليل فقط من هذه الأعمال ينجح في صناعة حالة استثنائية تسبق عرضه وتتحول إلى حديث الرأي العام قبل أن تصل أول مشاهده إلى الجمهور.

الفرق غالباً لا يكمن في الأدوات، بل في القدرة على توظيفها. كثيرون يمتلكون الإمكانات ذاتها، لكن النجاح يصنعه من يعرف كيف يلتقط الفكرة المناسبة، وكيف يجمع العناصر الصحيحة، وكيف يدير المشروع بعقلية تؤمن بالنتيجة النهائية قبل أن يراها الآخرون.

ومن هذه الزاوية يمكن قراءة ما تحقق لفيلم «الكلاب السبعة». فالأرقام القياسية والاهتمام الإعلامي الواسع لم يكونا وليدي الصدفة، بل نتيجة رؤية آمنت بالمشروع منذ بدايته، وعملت على تقديمه بوصفه فرصة لإحداث نقلة نوعية في المشهد السينمائي العربي، لا مجرد عمل يضاف إلى قائمة الإنتاجات السنوية.

ويبرز هنا دور المستشار تركي آل الشيخ، بوصفه أحد أبرز صناع هذه الحالة. فالمتتبع للمشاريع التي يقف خلفها يلاحظ أن القاسم المشترك بينها ليس حجم الإنفاق أو كثافة الحضور الإعلامي فحسب، بل الإصرار على الوصول إلى أعلى سقف ممكن من النجاح. فالمشروع بالنسبة إليه لا يتوقف عند حدود التنفيذ، بل يمتد إلى بناء التأثير وصناعة القيمة وتحويل الفكرة إلى قصة نجاح كاملة الأركان.

الأهم من ذلك، أن نجاح «الكلاب السبعة» لا يُقرأ باعتباره إنجازاً شخصياً أو فنياً منفرداً، بل باعتباره جزءاً من الحراك الثقافي السعودي المتسارع. فكل مشروع ينجح في الوصول عالمياً يضيف لبنة جديدة إلى صورة السينما السعودية، وقدرتها على المنافسة والتأثير والحضور.

ومن قلب الرياض، لا يجري إنتاج فيلم فحسب، بل تُصنع قصة جديدة تؤكد أن النجاح في جوهره ليس نتاج الصدفة، وإنما ثمرة رؤية تعرف أين تتجه، وكيف تصل، ولماذا يجب أن تصل أولاً.