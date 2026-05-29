خبط العريفة بيده على فخذ المذّن؛ وقال؛ من ذيك المصرّمات يا ديكان؛ ما يعيّدون الناس ويضحّون؛ وتتسامع القُرى أن جماعتي قعدوا بدون عيد؛ والشحاحة واليُسر من ربي، قصرت بنا سمحات ولكن ما تضيق إلا ويفرجها أبو خيمة زرقا؛ التفتْ للجنبيّة المعلّقة في مسمار الزافر المحلّاة بالفضة؛ فطلب منه يندرها له؛ قلّبها بكفه وزفر؛ ثم قال؛ اسمع تهبط بكرة صبح، وعلوّلك لا توقع إلا في سوق الأحد وبتلقى (الفقعسي)؛ سلّم لي عليه؛ وارهن الجنبيّة عنده؛ وخله ينقي لك ثورين من خيرة الثيران؛ ولا تصدر إلا بها؛ قال المذّن؛ أبشر ثم طلب منه يكلّف (شتفان) يسكّنه ويحاوشه لا تنفلت الثيران من ايده؛ فاستقعد؛ وقال؛ حِلْ عنّا بشتفان المتسلبي؛ وجهه وجه كور، وراسه راس ثور؛ ما يعرف ينش الهمجة عن خنفرته؛ لكن خذ معك (فحذان) ساطي وتهاب حتى السكون منه.

لزم الفقعسي لحيته؛ وقال يا عيباه؛ آخذ رهن من رأس قوم، والله لو ما يجي فيها ريال؛ معي لكم ثورين ما لها عندي دور ما ربت إلا في الأصدار بين بِركٍ وكادي؛ ان بغيتم قليم؛ وان اشتهيتم مرق؛ وصدروا بالثيران من المضروم؛ وشعب الأحمر؛ ومروا اسقوها من الكظامة؛ والعريفة يبدي من فوق الجناح ويعود إلى متكاه؛ وفي قلبه كما شويط الذرة؛ وما به بطا إلا والثيران مشرّفة على القرية؛ فنزل حافي بدون زنوبة؛ ومسح على ظهورها، ونشد المذن؛ وشبك عوّدتْ بالجنبيّه؟ ردّ عليه؛ حلف صاحبك الفقعسي لو في رقاب حُمر ما يأخذ من رأس قوم رهن، علّق؛ أنا أشهد ان المطلق يعرف قَدْر المطاليق.

جمع العريفة جماعته بعد العصر؛ وقال؛ الله يعيدنا ويعيدكم رضاه، ورحمة سماه؛ أنا سديد دونكم في كل ما يلزم؛ أما لحمتين من اللحام الثلاث؛ دبّرنا عيدها؛ وأما اللحمة الوسطانية؛ فكلهم مفزرة صدور؛ يدبرون نفوسهم؛ ما يدرج الواحد رقبته إلا ويدرج عمره كله ما كنه إلا جعير؛ فقال الفقيه؛ ثور عمتك (مباركة) يسد قبيلة؛ أطلبه منها بحقه؛ وما قد ردت لك طلب؛ قبلها منه؛ واقترح عليهم ثلاثة جرن يذبحون ويسبّعون الثيران فيها؛ ويفلّحون السُفان بالشِّفار والعُطف عند (أبو مسفر) يسنّها ويحدها، ووصاهم يجمعون هُدوم يسدون فوقها، تلقف ولده الكبير وقال؛ خلّها بكرة؛ ردّ عليه؛ خلوك أعمى يا الكاشر من بيسمه لها بكرة؛ نصلّي ونضحّي قبل ما تقلانا الشمس، وتصنّ ريحة اللحم.

دخل الكبير بيت عمته، ورمى بعمامته في حثل (مبارك) فانتقلها بحركة عجلة؛ ورماها في حثل (مباركة)؛ وقال يا عريفة والله ما ألام أحد يرمي فوق وسطي ريشه؛ اعرف مطلبك؛ لكن يا كبيرنا الثور ثور عمّتك؛ استدوا انت وهي؛ وما نزيد على عمامتك إلا عقال؛ ولا على قعودك إلا شحم رخال؛ بغى ينشده ليش ما يلام، فاكتفى بقول (سوات اللي يقوّز الرمادة)؛ ثم انتخى بجدّه والد عمته مباركة؛ قائلاً؛ يا بنت ثمران؛ وحفيدة قِدْران؛ عندالله ثم عندك حدّتنا عليك الحوادي؛ زمن فقري الله لا يعيده؛ وصاحب الحاجات من قاساها؛ وقيمة الثور عندي؛ تبغينها فَدَر والا مَدَرْ وإلا وبر، وضعت يدها على رأسها؛ مستغيثة بربها، وردّت عليه؛ وش تالرادة بدل ما تاهب لنا يا عريفة عوّدت تتحوّق اللي معنا؟! ؛ ثم أذعنتْ لما تُمليه عليها شيمتها.

خرجت الجدة (مباركة) بطاسة توتيا صغيرة فيها حناء مطحونة معجونة بالماء؛ وما إن اقتربت من ثورها (حُبيش) الذي رافقها عمراً في محراث ودياس؛ حتى خارت قواها ولم تقو على صبغ جبهته بالحناء، وكأنما شَعُر الثور بدنو أجله؛ فأخذ يتشمشم شرشفها وشيلتها؛ وسرعان ما هشلتها وهلّت الدمع وامتد صدى شهيقها من السفل إلى العالية؛ فنزلت حفيدتها وحنّتْ جبهة الثور وظهره بالعشبة البنيّة؛ وكأنه مقبل على زواج؛ فيما الجدّة رفعت كفيها بالدعاء على الفقيه؛ الذي رشّح للعريفة ثورها من بين كل الثيران؛ وكشفت الشرشف والشيلة عن مقدمة الرأس لتستحي منها الملائكة وتصعد به إلى السماء سريعاً؛ وقالت؛ يا الله تجعلها تحوط به ويارب هبها في وجهه.

سمع زوجها (مبارك) الغلبة فمدّ رأسه من البداية؛ ليعرف سبب النحيب؛ فانفرط يضحك على كهلته؛ ولأن محاشمه منتفخة من لقصة نحلة طبت عليه، أول أمس وهو يطهر تحت الشبارقة؛ فقطع الضحك وقام يونّ ويتويّا لنفسه ولخصوته المورّمة مردد (عِلِيت يا مبارك انتفخت خُصاك وغدت كما جرّة الثوعي ما عد أقدر أزوع عمري من ثقلها).

انقسمت القرية على ثلاثة مواقع؛ كل لحمة عيدها في أكبر جرين؛ وأوكلت للفقيه مهمة تكتيف ثور العمة مباركة؛ لنّ معه حيله، يقرأ عليه، وفي غفلة رتح الفقيه لاونه منكب على مؤخرته؛ وخذته رعدة؛ قال؛ العريفة؛ ألحقو الرجّال سمّوا عليه؛ طاح فوق الدم؛ زفوه اثنان من المطاليق؛ وبغوا يحفشون ثوبه يتفقدون مكان الرتحة؛ فاجتبد الثوب وصرّ عليه ركبه؛ وأشار بيده نحو الباب؛ فخرجوا يتضاحكون؛ وما تسبّعت اللحمة، إلا مرته وعيالها بالقشابي يقولون فين سُبعنا؛ قال المذّن؛ جيتم تدورون اللحمة يشتي الدسم الفقيه؛ احسبناه مات وحزّنتم عليه قلنا بنتقسم سُبعه؛ فقالت بانفعال وقهر؛ ما يموت إلا الطيبين.

دقوا المعراض بعد العصر، والشاعر ما هوب دون شيء؛ حاف الفقيه بالقصايد حوف؛ ومنها (حيّ عود طويل الباع يكتال فوق الهاربه؛ مير لا حميت الغارة يعوّد جملنا من سواكن؛ لحيته تمّنه من الخوف الأكبر ويتقنص بها) وفي الليل صفّوا يلعبون والنسوان يخيّلن، فانتشى الشاعر؛ وبدع؛ (متى يحج الذي في راس لقمان بيته؛ وليلة العيد ما يمدي الحُديا تحجه).