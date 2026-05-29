عبارة موسم الحج لهذا العام «حياكم الله» تختصر روح المملكة كلها في موسم الحج، هي ليست شعاراً إعلامياً ولا جملة بروتوكولية، بل شعور حقيقي يلمسه الحاج منذ لحظة وصوله حتى مغادرته.

هذه العبارة تتجاوز كونها كلمة ترحيب، لتصبح مشروع دولة كامل يعمل خلفه رجال ونساء، وقطاعات، وخطط، وتقنيات، وقلوب تؤمن أن خدمة ضيوف الرحمن شرف قبل أن تكون مهمة.

وفي الإيجاز الصحفي الثالث لموسم حج 1447هـ، شعرت أن الحديث لا يستعرض أرقاماً أو إنجازات بقدر ما كان يعكس حجم الجهد الإنساني والتنظيمي المبذول، ويروي حكاية وطن يعرف جيداً معنى أن يتحمل مسؤولية ملايين البشر الذين قدموا من مختلف أنحاء العالم لأداء أعظم رحلة إيمانية.

وحين تحدث المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العميد طلال الشلهوب عن التكامل الأمني والتنظيمي، حضرت في ذهني تلك الصورة التي نراها كل موسم: رجل أمن يقف تحت الشمس الطويلة بابتسامة هادئة، ينظم، يساعد، يطمئن، ويرشد بلغات قد لا يعرفها، لكن الإنسانية دائماً تعرف طريقها إلى الجميع.

نجاح الحج اليوم لا يقاس فقط بغياب المشكلات، بل بحجم الانسيابية والهدوء الذي يشعر به الحاج وسط هذه الأعداد المليونية. حركة الحشود بهذا المستوى من التنظيم لا تأتي صدفة، بل تصنعها سنوات من الخبرة والعمل والتراكم والمعرفة. واللافت أيضاً أن وعي الحجاج أصبح شريكاً أساسياً في النجاح. الالتزام بالتعليمات، وأوقات التفويج، والإرشادات الصحية، كلها تفاصيل قد تبدو بسيطة، لكنها تصنع فارقاً كبيراً في موسم بهذا الحجم.

ومن زاوية أخرى، لفتني حديث الدكتور غسان النويمي عن دور القطاع غير الربحي وتمكينه في موسم الحج، لأن تجربة الحاج اليوم لم تعد مسؤولية جهة واحدة، بل أصبحت منظومة متكاملة تشارك فيها الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، وكلها تعمل نحو هدف واحد: أن يؤدي الحاج نسكه بطمأنينة وكرامة وسهولة.

كما أن سرعة استقبال البلاغات والاستجابة لها تعكس عقلية جديدة تركز على خدمة الحاج قبل أي شيء آخر. هناك فرق كبير بين تقديم الخدمة، وبين أن يشعر الحاج فعلاً بأنه محل اهتمام ورعاية ومتابعة.

أما صحياً، فالمشهد هذا العام يستحق التوقف فعلاً. فرغم ارتفاع درجات الحرارة وكثافة الحشود، جاءت المؤشرات الصحية مطمئنة، وانخفضت حالات الإجهاد الحراري، وارتفعت مستويات الجاهزية. وهذا لم يحدث بالمصادفة، بل نتيجة عمل وقائي وتوعوي وتنظيمي بدأ قبل وصول الحجاج بوقت طويل.

وأعجبني أيضاً التركيز على مفهوم «الاستطاعة الصحية»؛ لأنه ينقل مفهوم الاستطاعة من مجرد القدرة على السفر، إلى القدرة الحقيقية على أداء المناسك بأمان صحي وجسدي. وهذا بحد ذاته تطور مهم في إدارة الحشود والرعاية الوقائية.

وفي جانب النقل، يبدو واضحاً أن المملكة لا تدير موسماً فقط، بل تبني مستقبلاً كاملاً للحج. مشاريع الطرق، وتقليص زمن الرحلات، وتطوير الربط بين جدة ومكة، وحتى تجارب تبريد الطرق، كلها تؤكد أن التفكير لا يتوقف عند الحج الحالي، بل يمتد إلى تجربة الحج في السنوات القادمة.

الحقيقة أن أكثر ما يلفتني في مواسم الحج الأخيرة أن الخدمة لم تعد مجرد أداء واجب، بل أصبحت صناعة سعودية متكاملة في إدارة الحشود والخدمات الإنسانية والتقنيات والتنظيم.

ولهذا، حين نقول للحجاج «حياكم الله»، فنحن لا نقولها كعبارة ترحيب فقط، بل كوعد بأن هناك وطناً كاملاً يسخّر إمكاناته ليجعل هذه الرحلة أكثر أمناً وطمأنينة وراحة.

ختاماً.. المملكة السعودية لا تستقبل الحجاج فقط، بل تحتضنهم بمحبة، وتعمل بإخلاص ليعودوا إلى أوطانهم وهم يحملون تجربة إنسانية عاصية على النسيان.. وحياكم الله.