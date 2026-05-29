في الأسواق الحديثة لا تُبنى الثقة على كثرة التداولات ولا على ضخامة رؤوس الأموال بل على وجود منظومات رقابية مستقلة تضمن عدالة القرار وشفافية القيمة. ومن بين أهم هذه المنظومات تأتي مهنة التقييم؛ بوصفها «العين المحايدة» التي تقف بين جميع أطراف العملية في الأسواق: البائع والمشتري وبين المستثمر والممول وبين الطموح الاقتصادي ومخاطر التضخم الوهمي للأصول.

فالتقييم المهني ليس مجرد رقم يُكتب في تقرير ولا اجتهاداً شخصياً يخضع للمزاج أو المصالح، بل هو عملية علمية مستقلة تستند إلى المعايير الدولية والأنظمة المحلية والتشريعات المنظمة للسوق بهدف الوصول إلى «القيمة السوقية العادلة» التي تعبّر عن حقيقة الأصل في ظروف السوق الطبيعية.

الاستقلالية.. جوهر المهنة وشرط الثقة

حين يفقد التقييم استقلاليته تفقد الأسواق توازنها. لذلك تُعد الاستقلالية الكاملة للمقيّم حجر الأساس في أي سوق ناضج؛ فالمقيّم المهني لا يعمل لصالح طرف بل لصالح الحقيقة الاقتصادية ذاتها. ولهذا تُشدد أفضل الممارسات العالمية على ضرورة الفصل التام بين جهات التقييم والأطراف ذات المصلحة المباشرة سواء كانوا مطورين أو ممولين أو وسطاء أو حتى جهات تنفيذية داخل السوق.

الأسواق الكبرى لا تنظر إلى التقييم كخدمة مساندة بل كمنظومة مستقلة قائمة بذاتها تؤدي دوراً رقابياً غير مباشر على جودة التسعير، وسلامة التمويل، وعدالة التعاملات. ولذلك أصبحت تقارير التقييم عنصراً محورياً في قرارات التمويل، والإدراج، والاستحواذ، والطروحات، والتقارير المالية، وإدارة المخاطر.

المعايير الدولية والأنظمة المحلية.. لغة العدالة الاقتصادية

في عالم تتداخل فيه المصالح وتتسارع فيه الصفقات تصبح المعايير المهنية هي الضابط الحقيقي للسوق. وهنا تأتي أهمية المعايير الدولية للتقييم وعلى رأسها معايير International Valuation Standards Council، Taqeem التي وضعت إطاراً عالمياً موحداً لممارسات التقييم بما يضمن النزاهة والشفافية وقابلية المقارنة بين الأسواق.

لكن المعايير الدولية وحدها لا تكفي ما لم تُترجم داخل الأنظمة والتشريعات المحلية. فكل سوق له خصائصه، وتشريعاته، ومستوى نضجه، وطبيعة مخاطره. لذلك فإن التكامل بين المعايير الدولية والقوانين الوطنية هو ما يصنع بيئة تقييم احترافية قادرة على حماية السوق من المبالغات السعرية أو الانهيارات الناتجة عن التقييمات غير الدقيقة.

وفي الأسواق المتقدمة أصبحت الأنظمة تعتبر أي انحراف مهني في التقييم تهديداً مباشراً لاستقرار السوق؛ لأنه قد يؤدي إلى تضخم الأصول أو تضليل المستثمرين، أو خلق فجوات تمويلية خطرة.

التقييم.. إحدى أدوات الرقابة على أداء السوق

الرقابة الحديثة لم تعد تقتصر على تتبع المخالفات أو مراقبة التداولات، بل أصبحت تعتمد على قراءة «القيمة» للأصول داخل السوق. وهنا يظهر الدور العميق للتقييم كأداة رقابية غير مباشرة تكشف التشوهات السعرية وتحدّ من تضارب المصالح.

فعندما تكون تقارير التقييم مستقلة ومبنية على أسس مهنية صارمة فإنها تخلق مرجعاً موضوعياً يساعد الجهات التنظيمية على مراقبة أداء السوق والمشاركين فيه ويمنع تضخم الأسعار المصطنع أو التلاعب بالقيم لتحقيق مكاسب قصيرة المدى.

إن وجود تقييمات دقيقة وموثوقة ينعكس مباشرة على:

* سلامة قرارات التمويل.

* دقة القوائم المالية.

* حماية المستثمرين.

* استقرار القطاع المالي.

* تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية.

ولهذا لم يعد التقييم مجرد نشاط مهني، بل أصبح جزءاً من البنية الرقابية للاقتصاد الحديث.

دور الجهات التنظيمية.. الحاجة إلى لجان مراجعة مستقلة

من أهم عناصر نُضج الأسواق وجود جهة تنظيمية قادرة على التحقق من جودة تقارير التقييم ومدى التزامها بالمعايير والشروط السوقية الواقعية. وهنا تبرز أهمية إنشاء لجان مستقلة تحت إشراف الجهات التنظيمية تكون مهمتها مراجعة التقارير الكبرى والتأكد من سلامة المنهجيات وعدم وجود تضارب مصالح أو انحيازات مهنية.

هذا النموذج معمول به بدرجات مختلفة في العديد من الأسواق العالمية، حيث تُعامل تقارير التقييم الحساسة -خصوصاً المرتبطة بالقوائم المالية والصناديق والطروحات والتمويلات الكبرى- باعتبارها وثائق ذات أثر مباشر على استقرار السوق وحقوق المستثمرين.

وجود مثل هذه اللجان لا يعني التشكيك في المهنة بل يعكس أهميتها وتأثيرها العميق على الاقتصاد. فكلما زادت قيمة الأصول وتعقيد المعاملات ارتفعت الحاجة إلى رقابة أكثر احترافية على جودة التقييم نفسه.

الشفافية تبدأ من «القيمة العادلة»

السوق الشفاف ليس السوق الذي ترتفع فيه الأسعار بل السوق الذي يستطيع فيه الجميع فهم أسباب هذه الأسعار. وهنا يأتي دور التقييم في خلق لغة مشتركة بين المستثمر والممول والمنظم وصانع القرار.

فالتقييم المهني المستقل يحدّ من الضبابية ويقلل الفجوة المعلوماتية ويمنح المستثمرين القدرة على اتخاذ قرارات واعية مبنية على حقائق لا على مضاربات أو توقعات غير مدروسة.

ولذلك فإن الاقتصادات القوية تنظر إلى التقييم باعتباره أحد أعمدة الشفافية الاقتصادية تماماً، كما تنظر إلى المحاسبة والتدقيق والحوكمة.

ماذا تقول التجارب العالمية؟

أفضل النماذج العالمية لم تتعامل مع التقييم بوصفه إجراءً شكلياً، بل اعتبرته مؤسسة مستقلة داخل منظومة السوق. ففي أسواق مثل United Kingdom وUnited States وSingapore، جرى تعزيز استقلالية المقيمين ورفع متطلبات الترخيص وربط الممارسة بالحوكمة والرقابة المؤسسية.

كما أن الجهات التنظيمية في هذه الأسواق لا تعتمد فقط على وجود تقرير تقييم بل تهتم بكيفية إعداده ومن أعدّه وما إذا كان مستقلاً وما مدى التزامه بالمعايير المهنية المعترف بها.

هذه التجارب أثبتت أن الأسواق الأكثر استقراراً ليست تلك التي تملك أكبر السيولة فقط بل تلك التي تملك أعلى درجات الشفافية والانضباط المهني في تحديد القيمة.

التقييم ليس نشاطاً هامشياً يدور حول الأرقام بل هو أحد أعمدة العدالة الاقتصادية. إنه خط الدفاع الأول ضد التضخم الوهمي للأصول وأداة لحماية المستثمر ووسيلة لتعزيز الشفافية ومنظومة مستقلة تسهم في استقرار السوق ونضجه.

وكلما تطورت الأسواق ازدادت الحاجة إلى تقييم مستقل مهني ومحكوم بمعايير واضحة ورقابة فعالة؛ لأن القيمة العادلة ليست مجرد رقم.. بل أساس الثقة في الاقتصاد كله.