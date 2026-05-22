في الحج، لا تكفي النية الصادقة وحدها لصناعة موسم آمن؛ فالملايين من ضيوف الرحمن الذين يتجهون إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة يحتاجون إلى تنظيم دقيق، وعدالة واضحة، والتزام يحفظ حق كل حاج، وهنا تصبح العقوبات جزءاً من منظومة الحماية، فهي تصون الشعيرة، وتحمي الإنسان، وتمنع الفوضى قبل أن تبدأ، ومن يفهم معنى الحج، يدرك أن النظام في هذا الموسم عبادة سلوكية بقدر ما هو ضرورة تنظيمية.

وتحمي العقوبات حق الحاج، الذي سلك الطريق الصحيح، وحصل على التصريح، واحترم التعليمات، وهذا الحاج جاء ليؤدي نسكه في طمأنينة، ومن حقه أن يجد مساراً منظّماً وخدمات قادرة على استيعاب الأعداد المخطط لها، وحين يحاول آخرون دخول المشاعر دون تصريح، فإنهم يزاحمون النظاميين، ويضغطون على الحركة والخدمات، ويعرّضون أنفسهم وغيرهم لمخاطر كان يمكن تجنبها من البداية.

ومعرفة العقوبات مسؤولية قبل أن تكون خوفاً من الجزاء، فالغرامة المالية التي تصل إلى 20 ألف ريال بحق من يضبط مؤدياً أو محاولاً أداء الحج دون تصريح، وما يتبع ذلك من ترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين إلى بلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات، تحمل رسالة واضحة مفادها، طريق الحج يبدأ من التصريح والالتزام، أما من ينقل المخالفين إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، فقد تصل غرامته إلى 100 ألف ريال، لأن نقل المخالف لا يضر نفسه وحده، بل يفتح باباً واسعاً للإرباك والفوضى.

والشفافية في إعلان العقوبات تعزّز ثقة الناس في منظومة الحج، وعندما يعرف المواطن والمقيم والزائر القاعدة قبل أن يتحرك، تصبح المسؤولية أوضح، ويصبح القرار أسهل، ومن هنا تكتسب الحملة الوطنية الإعلامية لتوعية ضيوف الرحمن أهميتها، لأنها تجعل الرسالة قريبة من الجميع: الحج عبادة وسلوك حضاري، والالتزام بالتعليمات طريق السلامة والسكينة.

كما أن العقوبات المتدرجة تعبّر عن عدالة واضحة، فهناك فرق بين من يحاول أداء الحج دون تصريح، ومن ينقل المخالفين ويساعدهم على تجاوز النظام، والتدرّج هنا يربط حجم العقوبة بحجم الضرر، ويغلق الباب أمام من يستخف بالمخالفة أو يتعامل معها كفرصة عابرة.

الوعي بالعقوبات يبدأ من الفرد، ثم ينتقل إلى الأسرة والمجتمع. كل شخص يستطيع أن يكون جزءاً من الحل بنشر المعلومة الصحيحة، وتجنّب المخالفة، والتنبيه على خطورتها. كما أن الإبلاغ عن المخالفات عمل مسؤول، يحمي الحجاج، ويسهم في تطبيق العدالة، ويحافظ على أمن المشاعر وقدسيتها.