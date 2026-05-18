في لحظات التحوّل الكبرى يتقدّم الواقع ليعيد تشكيل مفاهيم الاقتصاد ويكشف مواطن القوة والضعف في آن واحد، ويؤكد أن الاعتماد على مسار لوجستي وحيد يحمل في داخله هشاشة كامنة قد تبدو ساكنة في أوقات الاستقرار ثم تنكشف مع أول اختبار حقيقي، وحين يتعطل الممر يتوقف معه إيقاع قطاع كامل، وتتجمّد سلسلة من القرارات والاستثمارات التي بُنيت على افتراض الاستمرارية.

ويُعد قطاع المعارض من أكثر القطاعات حساسية لهذا الدرس، إذ ترتبط الفعالية بموعد، ويرتبط الموعد بسمعة، وترتبط السمعة برأس مال معنوي تراكمي يتشكل عبر سنوات من الثقة، وجناح يتأخر أو تجهيز يتعطل أو شحنة تتأخر ساعات قليلة قد يتحوّل إلى أثر اقتصادي واسع، فتغدو اللوجستيات العمود الفقري لقيمة الحدث، ويصبح الزمن عنصراً أصيلاً في معادلة الاستثمار، من هنا يبرز السؤال الإستراتيجي: كيف يتحوّل قطاع المعارض السعودي إلى نموذج جاهزية دائم، وكيف تصبح المرونة اللوجستية ركيزة تنافسية تعزز مكانة المملكة في السوق العالمية؟

الإجابة تبدأ بفهم تكلفة الهشاشة؛ فالمسار الواحد يمنح انطباعاً بالكفاءة من حيث توحيد الإجراءات وتقليل التعقيد، غير أن هذا التبسيط يخفي نقطة ضعف مركزية تُعرف اقتصادياً بنقطة الفشل الوحيدة، حيث يتحول أي تعطل محدود إلى شلل شامل، وتتراجع القدرة التفاوضية نتيجة محدودية الخيارات، فيما تبقى الخبرة المحلية في موقع التابع لسلاسل إمداد خارجية، فتتحوّل الكفاءة الظاهرية إلى اعتماد طويل الأمد يقيّد القرار ويحد من مرونته، في المقابل يتشكل نموذج المرونة اللوجستية بوصفه انتقالاً من الاعتماد إلى التمكين، ومن رد الفعل إلى الاستعداد الاستباقي، ويرتكز هذا النموذج في السياق السعودي على ثلاث دعائم مترابطة؛ أولها بناء نظام بيئي وطني متكامل للخدمات اللوجستية المرتبطة بالمعارض، يشمل شركات التجهيز وبناء الأجنحة وتقنيات الصوت والإضاءة والنقل والتخزين والتأمين، بحيث ترتبط هذه المنظومة بعقود طويلة الأمد مع مراكز المعارض، فتتحوّل إلى شبكة تشغيل وطنية عالية الاستجابة، يجد فيها المنظم الدولي شريكاً قادراً على التحرك السريع، ويجد فيها الاقتصاد الوطني فرصة لتعميق المحتوى المحلي وتوليد وظائف نوعية تتناغم مع مستهدفات رؤية 2030، أما الدعامة الثانية فتتمثل في إنشاء مخزون إستراتيجي من المعدات والتجهيزات الأساسية عالية الاستخدام، محفوظ في مستودعات قريبة من مدن المعارض الكبرى، إذ يتحول المخزون في بيئة متقلبة إلى أصل إستراتيجي يمنح القطاع قدرة على التوريد الفوري، ويصنع فارقاً واضحاً بين انتظار شحنة عابرة للقارات وامتلاك تجهيزات جاهزة للتشغيل في أي لحظة، وهو فارق يعيد تشكيل حسابات المخاطرة لدى المنظمين الدوليين، وتأتي الدعامة الثالثة في تنويع المسارات الجغرافية للإمداد، مستفيدة من الموقع الإستراتيجي للمملكة على البحر الأحمر والخليج العربي، ومن شبكة مطارات دولية متقدّمة، حيث يسهم تعدد المنافذ في تعزيز الكفاءة وخلق مرونة تشغيلية واسعة، ومع تكامل هذه المسارات تتحوّل المملكة إلى مركز توزيع إقليمي يخدم فعالياتها وفعاليات المنطقة، ويمنح القطاع عمقاً إستراتيجياً متجدداً.

وعندما تكتمل هذه الدعائم يتغيّر معيار التقييم في السوق العالمية، فتُقاس قوة المراكز بدرجة جاهزيتها اللوجستية وقدرتها على إدارة الاستمرارية في مختلف الظروف، ويصبح القرار التشغيلي أكثر استقلالاً، ويتحرر التخطيط من التأثر بمتغيرات خارج نطاق السيطرة الوطنية، كما تنشأ صناعة خدمات لوجستية متخصصة قابلة للتصدير، تدخل من خلالها الشركات السعودية في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية، فتتحول المرونة إلى أصل إنتاجي وعنصر قوة تنافسية مستدامة، والمشهد الراهن عابر بطبيعته، غير أن درسه عميق الأثر، والمرونة اللوجستية تمثل شرطاً أساسياً للتنافس في اقتصاد سريع التقلب، وقطاع المعارض السعودي يقف أمام فرصة تأسيسية لترسيخ نموذج متكامل يقوم على الشراكات الوطنية والمخزون الإستراتيجي وتعدد المسارات، نموذج يرفع الجاهزية إلى مستوى جديد، ويمنح المملكة موقعاً متقدماً في خريطة المعارض العالمية، حيث تُقاس قوة الوجهات بعدد خياراتها وقدرتها على تحويل التحديات إلى ريادة مستدامة.