لا أبالغ إذا قلت لو عندنا ملعب يتسع لربع مليون لامتلأ السبت..!

ولن أجافي الحقيقة لو قلت إن جمهور الأهلي يُمثّل اليوم الرقم الصعب كمّاً ونوعاً..!

أعرف أن هذا الكلام يضايق من سحب منهم جمهور الأهلي البساط، لكن هذا منهم ولهم ولا يعنينا.

رسالة هذا المدرج المتميّز وصلت إلى كل شغوف بالجمال ومنصف لهذا الإبداع.

يعوّل كثيرون- وأنا منهم- على هذا المدرج أن يعيد ملحمة الموسم الماضي عبر ملعب شكّل معه علاقة وجدانية.

يكذبون على أنفسهم من يعتقدون أن هناك من ينافس جمهور الأهلي إبداعاً وأرقاماً..!

هل تعلم عزيزي المشجع أن ثمّة من يحضر مباريات الأهلي ليستمتع بهذا الجمهور..؟!

ذائقة هذا المدرج ارتقت بالتشجيع في شكله ومضمونه، ومنحت كثيراً من المدرجات حق المنافسة، لكن لم تستطع، ويحسب لتلك المدرجات شرف المنافسة.

الجماهير لا تجمع في كثير من المواقف على رأي، لكن هذه الجماهير بمختلف انتماءاتها أجمعت على أن جمهور الأهلي الأكثر تميّزاً والأكثر تأثيراً...!

(قد تكون هناك خبرات أو تأثيرات داعمة، تعمل في الأهلي بعيداً عن الواجهة، تسهم في توجيه القرار وتعزيز استقراره، دون أن تكون حاضرة بشكل معلن. ومع غياب ما يؤكد ذلك، تبقى هذه القراءة في إطار التحليل، لكنها تستند إلى ما يراه الجميع من ثبات «نخبوي» غير معتاد في مسار القرار. وهنا، يتحوّل السؤال من «كيف نجح الأهلي؟» إلى «من يحمي هذا النجاح؟»).ما بين القوسين ليس لي، بل للزميل العزيز عدنان جستنية الذي قرن النجاح في الأهلي بمن يحميه، وهذا كلام طيب مع التأكيد على أن مدرج الأهلي هو يابوفارس من حمى هذا النجاح، ولم يعد هناك ما يسمى إدارة ظل في الأهلي..!

ذكرت يا صديقي أكثر من مرة أن في الاتحاد طابور خامس هو بيت الداء، مع أنني كنت أظن أن أندية الصندوق تحررت من هذا الطابور الذي نسمع به ولا نراه..!