استرجعت تجربة مريحة خضتها قبل بضعة أشهر مع طيران الاتحاد، عندما أنهيت جميع إجراءات الجوازات والجمارك الأمريكية في صالة سفر خاصة بمطار زايد الدولي بكل راحة ودون زحام، فوصلت إلى وجهتي الأمريكية كراكب محلي، خرجت من الطائرة وسحبت حقائبي إلى بوابة الخروج، فقد ألقيت بهموم إجراءات المطارات الأمريكية ورائي بمجرد الإقلاع. استرجعتها وأنا أقرأ عن خدمة مماثلة تتاح لحجاج بيت الله الحرام بإنهاء إجراءات سفرهم في مطارات بلدانهم، ثم يتوجهون عند هبوط طائراتهم في مطار الملك عبدالعزيز الدولي إلى حافلات النقل مباشرة، لتلحق بهم حقائبهم إلى مقار سكنهم !

خدمة متقدمة تتاح للحاج، وتضاف إلى المستوى المتقدم للخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن، وتزداد تقدماً عاماً بعد عام، والمعايير العالية التي تفرضها وزارة الحج لضمان حق الحاج في الحصول على مستوى لائق من السكن والإعاشة وخدمات النقل والرعاية الطبية التي يستحقها، تليق بأهمية المشاعر المقدسة وتواكب اهتمام المملكة العربية السعودية بخدمة ضيوف الرحمن !

ومن يرصد مسيرة عناية الدولة السعودية منذ تأسيسها بالحرمين الشريفين والحجاج والمعتمرين، يلحظ نمواً متصاعداً، يستحق أن يكون ضمن نماذج وقصص قدرة الدول على التقدم والنجاح، سلسلة من الإنجازات وتوظيف تطور التقنية، التي تبرهن على أن التطلعات السعودية نحو خدمة الحرمين وضيوف الرحمن لا تقف عند حد !

واليوم يبدأ توافد ضيوف الرحمن لأداء نسكهم، لكن العمل على تهيئة استقبالهم بدأ في الحقيقة منذ مغادرة حجاج موسم الحج السابق، فهو عمل لا يتوقف وتنخرط فيه جميع مؤسسات الدولة ذات العلاقة !

باختصار.. استقبال ملايين الحجاج في مساحة ضيقة، وإدارة معيشتهم وحركتهم ضمن نافذة زمنية محددة ودقيقة، هو عنوان نجاح سعودي ومصدر إلهام عالمي !