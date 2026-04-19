- عند الخسارة تنكشف الأخلاق والأقنعة.. ليتنا لم نرَ ذلك المشهد المقزز.. نشمت ونحقد على بعضنا، ونزرع التعصب في الصغار، ويغرد البعض فرحاً بسقوط ممثل الوطن؛ ترى في النهاية هي كرة قدم.

- تابعت بعض التغريدات المقيتة التي ليس لها عنوان سوى التعصب الرياضي، وبحجة «يحق لنا مثل ما يحق لغيرنا»، ويا خسارة على قيمة الأخلاق التي تمتلكها والتي تكشف تلك الجوانب السلبية التي تضعك في مستنقع غير نظيف. فعلاً خسارة الاتحاد محزنة حتى وهو في أسوأ حالاته، وكرة القدم في كثير من الأحيان لن تنصفك، لكن تظل القيمة الحقيقية في أخلاقك حتى إن خسرت وأنت لا تستحق الخسارة.

- خسارة الاتحاد أمام «ماتشيدا» الياباني لم تكن منصفة، ورغم أن الشوط الأول لم يقدم فيه «العميد» شيئاً، إلا أن الروح عادت له في الشوط الثاني، لكنها لم تكن كافية لإعادته للمباراة. حزين جداً على الاتحاد وعلى موسم فقد فيه كل شيء، وحزين أكثر على أخلاق لاعبي الاتحاد التي ظهرت بصورة غير لائقة بتاريخ وحجم العميد.

- أحمد شراحيلي يعتدي على الحكم بعد نهاية اللقاء، الحارس رايكوفيتش يرد على جمهور الاتحاد بحركة غير أخلاقية، وعبدالرحمن العبود يفقد السيطرة ويحاول الاشتباك مع أحد الجماهير! هل هؤلاء لاعبون يعرفون قيمة مدرج الاتحاد؟ كان الأولى بهم الاعتذار، بدلاً من رد الفعل العكسي الذي لا يمتُّ للأخلاق الرياضية بأي صلة.

- ندرك تماماً الظروف التي مرت على الاتحاد، والتي فقد خلالها هذا الموسم أبرز أذرعته التي كان يعتمد عليها بين انتقالات وإصابات؛ كان موسماً مرهقاً ومتعباً للعميد، وكرة القدم تعتمد على النفس الطويل، وأن تكون لديك دكة بدلاء على مستوى جيد حتى تستطيع أن تواصل بنفس الوتيرة والأداء السابق.

- لا أريد الخوض في التفاصيل الفنية، لأنها بالتأكيد طويلة ومعقدة، لكنني متأكد أن الاتحاد سيعود قريباً بإذن الله، لأنه يعشق البطولات والمنصات.

- ⁠من المهم جداً تصحيح وضع الاتحاد حتى على المستوى الأخلاقي، وألا نترك لهم هذه الفوضى التي شاهدناها باسم العميد، والتي لا تليق كلياً بتاريخه الناصع البياض، وألا يمر ذلك مرور الكرام، بل نضع القيمة الأخلاقية والسلوكية محل اعتبار الجميع.. فالاتحاد أكبر من تصرفات هؤلاء.