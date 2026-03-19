في التراث الإسلامي حكايات صغيرة في حجمها، عظيمة في دلالتها

يُروى عن الإمام أبو حنيفة، الفقيه الذي جمع بين عمق العلم وخفة الروح وحضور البديهة، أنه كان في مجلسه يلقي درسًا على طلابه، وقد استرخى قليلًا فمدّ رجليه لمرض فيها يشرح مسائل الفقه ويحلل دقائق الأحكام.

في تلك اللحظة دخل رجل شديد الأناقة، ظاهر الهيبة، تبدو عليه سيماء الوقار والهيئة الحسنة، فما إن رآه الإمام حتى جمع رجليه فورًا وعدّل جلسته تقديرًا لهيئة الرجل ومظهره، إذ ظنّ أنه من أهل العلم أو الفضل.

وواصل الإمام حديثه، بدأ يشرح مسألة الصيام، قائلاً إن الصوم لغة هو الإمساك والامتناع، وقد جاء هذا المعنى في القرآن الكريم على لسان السيدة مريم بنت عمران في قولها (إني نذرت للرحمن صومًا فلن أكلم اليوم إنسيًا).. أي امتنعت عن الكلام. ثم انتقل الإمام إلى التعريف الفقهي فقال الصيام شرعاً هو الامتناع عن شهوتَي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غياب الشمس بنية التعبّد لله.

كان الطلاب يصغون باهتمام، لكن الرجل الأنيق رفع إصبعه مستأذنًا بالكلام. أذن له الإمام بالسؤال، فتكلم الرجل بكل جدية وقال:

(وإذا لم تغرب الشمس؟).. ساد المجلس صمت قصير، ثم ابتسم الإمام ابتسامة خفيفة وقال عبارته التي أصبحت مثلًا «آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه».

أدرك الإمام أن الهيئة الأنيقة لا تعني بالضرورة عقلًا راجحًا أو فهمًا صحيحًا، وأن السؤال يكشف مستوى صاحبه أكثر مما تكشفه الملابس والهيئة، هذه الحكاية، تحمل معنى عميقًا في حياتنا.

فالناس كثيرًا ما ينخدعون بالمظاهر، بينما الحقيقة تسكن في الجوهر. وكذلك الحال في العبادات؛ قد يبدو الصيام في ظاهره صومًا كاملًا، لكن جوهره قد يكون فارغًا من روحه.

الصيام في اللغة كما ذكر الإمام هو الامتناع والكفّ، أما في الفقه فهو الامتناع عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

غير أن الشريعة لم ترد بهذا التعريف أن تختزل الصيام في حدود الجسد فقط، بل أرادت أن يكون الصوم تدريبًا شاملاً للنفس، مدرسة أخلاقية يتعلّم فيها الإنسان كيف يضبط شهواته ويهذّب سلوكه ويطهّر قلبه.

من هنا يتبيّن أن الصيام الحقيقي لا يقتصر على الامتناع عن الطعام والشراب، بل يتجاوز ذلك إلى صيام اللسان عن الغيبة، وصيام القلب عن الحسد، وصيام اليد عن الأذى، وصيام العقل عن التفكير في الشر.

فالجوع والعطش ليسا المقصد النهائي، وإنما هما الوسيلة التي تذكّر الإنسان بضعفه وتعيد ترتيب علاقته بالله وبالناس.

لكن واقع كثير من الناس يكشف مفارقة مؤلمة، فكم من صائم يحصي دقائق الفجر ليمسك عن شربة ماء، لكنه لا يتردد في إطلاق لسانه في أعراض الناس، وكم من صائم يمتنع عن لقمة خبز، لكنه لا يمتنع عن النميمة وتدبير المكائد الصغيرة، وكم من صائم يتجنّب المفطرات بدقة شديدة، بينما يترك قلبه مرتعًا للحسد والضغائن.

هنا تظهر المفارقة التي تلخصها عبارة موجعة نصوم ولا نصون.

نصوم عن الطعام، لكننا لا نصون ألسنتنا عن الغيبة. نصوم عن الشراب، لكننا لا نصون قلوبنا عن الحسد. نصوم عن شهوة الجسد، لكننا لا نصون عقولنا عن الظنون السيئة ولا أيدينا عن ظلم الآخرين.

ولو تأملنا روح رمضان لوجدناه ليس شهر الامتناع فقط، بل شهر الامتلاء بالخير والمحبة وصلة الأرحام وتلين القلوب بالصدقات، وتُجبر الخواطر بكلمة طيبة أو يدٍ ممدودة بالعطاء.

في رمضان يصبح العفو أجمل، والتسامح أوسع، والرحمة أكثر حضورًا.

الصيام الذي يريده الله ليس تجربة جسدية مؤقتة، بل تحوّل أخلاقي عميق. الصائم الحق يخرج من رمضان إنسانًا أكثر صفاءً، أصدق لسانًا، وألين قلبًا.

فإذا انتهى الشهر وبقيت الخصومات كما هي، وبقيت الألسنة تلوك أعراض الناس، وبقيت القلوب مشبعة بالحسد، فذلك يعني أن الصيام توقف عند حدود الجوع ولم يبلغ غايته الكبرى.

وهكذا تعود إلينا حكمة الحكاية الأولى.

فكما أن الهيئة الأنيقة لم تكن دليلًا على الفهم الصحيح في مجلس أبو حنيفة، كذلك الامتناع عن الطعام ليس دليلًا كاملًا على تحقّق روح الصيام.

الصيام ليس أن نجوع فقط، بل أن نصون ألسنتنا من الأذى، وقلوبنا من الحسد، وأيامنا من الضياع.

من استطاع أن يجمع بين صوم الشهر والصون في ما بعده فقد أدرك سرّ هذه العبادة العظيمة، وتذوّق المعنى العميق الذي أراده الله من شهر رمضان.

تقبل الله صيامنا جميعًا وجعلنا نصوم ونصون..

عيدكم مبارك.