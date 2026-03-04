‏السياسة ليست بعيدة عن الطيران حتى وإن بدا المشهد محكوماً بجداول التشغيل والأنظمة التقنية، فالطائرة التي تعبر القارات وتختصر المسافات تظل في النهاية رهينة قرار يُتخذ على طاولة السياسة، أو بيان يصدر في لحظة توتّر ليعيد رسم خرائط الممرات الجوية.

‏ما شهدته منطقة الشرق الأوسط هذا الأسبوع من تحويل مسارات وتعليق مطارات وإغلاق أجواء، يذكّرنا بحقيقة قديمة؛ أن صناعة الطيران رغم تطورها الهائل، تظل من أكثر الصناعات تأثراً بالأزمات.

الطيران المدني نشأ أصلاً في بيئة سياسية مضطربة، اتفاقية شيكاغو التي وُلد منها النظام الدولي للطيران المدني وُقعت عام 1944 بعد الحرب العالمية الثانية، وكان هدفها أن تُدار الأجواء بمعايير موحدة، وأن يُفصل بين الخلافات السياسية وسلامة الملاحة الجوية، لكن هذا الفصل ظلَّ أقرب إلى التنظير منه إلى الواقع، فمع كل أزمة يأتي الأثر مباشرة على الطيران قبل أي قطاع آخر، لأن الطيران عابر للحدود، ويمتد تأثيره عبر العالم بسرعة الضوء.

الطيران صناعة عالية التكاليف، وهوامش الربح فيها دقيقة، وأي اضطراب يتحوّل فوراً إلى خسائر، تحويل مسار رحلة واحدة يعني ساعات إضافية من الوقود، وتعويضات محتملة للمسافرين، وإعادة جدولة للأطقم، وضغطاً على مطارات بديلة، فكيف إذا طال الأمر آلاف الرحلات خلال أيام قليلة.

التاريخ مليء بأمثلة على إغلاق الأجواء وحظر الطيران، وفي كل مرة يدفع القطاع الثمن دون أن يكون طرفاً في نزاع. إنّ الارتباط بين الأمن الجوي والأمن السياسي يجعل الفصل الكامل أمراً صعباً، لكن تظل هناك مساحة للعمل على تقليل الأثر السلبي وبناء خطط طوارئ أكثر مرونة.

صناعة الطيران، التي تبدو الأكثر انضباطاً وتنظيماً في العالم، شديدة الحساسية أمام قرارات تُتخذ خارج حدودها، وما شهدناه في المنطقة كان إعادة تشكيل لمشهد جوّي كامل خلال دقائق.

هذا التحوّل كان اختباراً حقيقياً لمرونة إدارة الحركة الجوية، وقدرة البنية التحتية على امتصاص الصدمة في أحد أكثر أقاليم العالم كثافة في الحركة.

اتسع نطاق التأثير ليشمل الحركة بين آسيا وأوروبا والخليج، وهنا يظهر البعد العالمي للأزمة بوضوح؛ شبكة مترابطة يكفي أن يُشد أحد خيوطها حتى تهتز بقية الشبكة.

الطيران بطبيعته صناعة عابرة للحدود تعمل في فضاءات سيادية، التداخل بين الطبيعة الدولية للصناعة والسيادة الوطنية يجعلها أول المتأثرين عند حدوث مخاطر.

بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر توقفت السماء الأمريكية بالكامل، وأُعيد تعريف مفهوم الأمن الجوي. وخلال جائحة كوفيد-19 انهارت حركة السفر العالمية في أسابيع، واصطفت الأساطيل على المدارج في مشهد غير مسبوق، وفي أزمات إقليمية سابقة أُغلقت مجالات جوية في لحظة، فارتفعت التكاليف وتراجعت الأرباح.

المفارقة، أن الطيران من أكثر القطاعات تنظيماً مع ثقافة سلامة صارمة واستثمارات ضخمة في التدريب والتقنية، مع ذلك يبقى عرضة للتأثر السريع بعوامل خارجة عن نطاقه. شبكة الطيران العالمية قائمة على الترابط، وحين تُعلّق الحركة في مطارات محورية، تتدفق الحركة تلقائياً لمطارات أخرى لم تُخطط لتلك الزيادة المفاجئة، فتزداد الضغوط التشغيلية وتتسع دائرة الارتباك، هذه اللحظات تثبت قدرة القطاع على التكيف وإعادة ترتيب أولوياته خلال مدة قصيرة.

ما حدث في الشرق الأوسط هذا الأسبوع ليس الأول ولن يكون الأخير، وهو يسلّط الضوء مجدّداً على طبيعة هذه الصناعة الدقيقة المترابطة، التي تتأثر بسرعة لكنها تمتلك قدرة واضحة على التعافي وإعادة البناء. ويبقى السؤال.. كيف يمكن لصناعة بهذا الحجم والأهمية أن تعزّز مناعتها في عالم لا يكف عن إنتاج الأزمات؟