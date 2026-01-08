لم تعد رحلة ضيوف الرحمن من الزائرين والمعتمرين إلى المدينة المنورة قاصرةً على الإشباع الروحي بزيارة المسجد النبوي والسلام على المصطفى عليه الصلاة والسلام، بل أصبحت رحلةً تُبنى فيها تجارب إثرائية، وتتكوّن خلالها ذكريات عاطفية ترافق الزائر مدى العمر، من خلال استكشاف الوجهات التاريخية والثقافية والإنسانية المرتبطة بهوية المكان وروحه !

فالمدينة المنورة اليوم تمنح زائرها فرصة الاندماج الفعلي والعاطفي، التي تتيحها زيارة العديد من الوجهات والأماكن التاريخية، والتي تمنح شعوراً مختلفاً بأثر المكان في المشاعر الإنسانية، فيحلّق بعواطفه وحواسه في أعماق تاريخ نابض، في أماكن شهدت تأسيس المجتمع المسلم الأول، وكُتبت فيها قصص المسلمين الأوائل، أماكن ترددت فيها أحاديث الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام، وطبعت على أرضها خطوات صحابته، وحملت نسائمها أنفاسهم النقية، لتشكّل تجربةً روحانيةً ثقافيةً إنسانيةً تسكن العقل والروح، يحملها الزائر معه عند مغادرته، ليعيشها ويرويها بقية عمره !

مكان يطلق فيه سراح الخيالات؛ من هنا مرّ الرسول صلى الله عليه وسلم، وهناك وقف بعض صحابته يتحدثون، وفي هذا الفضاء ترددت أصداء أصواتهم، وعبقت أنفاسهم، مكانٌ مشبع بالقيمة التاريخية، والأثر الحضاري، والتأثير العاطفي، والتأمل النفسي، والارتباط الإنساني، ويساعد على تعميق هذه التجربة تهيئةُ المواقع وتحسين تجربة زيارتها، وتوافر أدوات تخطيط الزيارة، مثل منصتي روح المدينة ونسك !

باختصار.. المدينة المنورة اليوم أعظم متحفٍ تاريخي إنساني إثرائي وجداني في العالم؛ يأتيه الزائر محمّلاً بأشواق لا توصف، ويعود منه محمّلاً بذكريات لا تنسى !