وأنت عزيزي الضيف تتصفح غيابات الأهلي ينبغي عليك أن تتأمل (سحنتك) قبل الانطلاق في الإدلاء بتوقعاتك ومن ثم تعلنها هزيمة للأهلي، بل وتراهن على ذلك، فهنا كان واجباً على قائد البرنامج أن يتدخل ويقول لا تنس نفسك.. ففي كرة القدم لا يمكن تجزم بفوز(الهلال على النجمة)، فكيف تعطي النصر هذا الحجم والمقابل الأهلي....!!

نفس الأسماء ونفس البرامج قالوها في نهائي السوبر واستبعدوا فوز الأهلي وتوّجوا النصر بطلاً....!!!!

انتهت الثانية كما انتهت الأولى.. وقلت لهم أفتوني إلى أي مدرسة تحليلية تنتمون....؟؟

كانت ليلة أوفت بوعودها، هزم الأهلي النقص في جدة كما هزم فرص المشاركة وسوء الإعداد في هونغ كونغ، وما زال هناك من يتمسك بخيط دخان بحثاً عن مبررات لجهله، أجلستهم الإثارة والترند على مقاعد غيرهم ولا مشاحة في ذلك...!!

اعلموا يا رعاكم الله أن الأهلي يحمل إرثاً لا تحملونه ولوناً هو جزء من هوية ربطتنا به فلا تماروا في ما لا تعلمون....!!

النصر نجا من هزيمة ساحقة، ويجب على أنصار نصير البسطاء تقبل الهزيمة دون المساس ببطلها.....!!!

صحيح أن التفاؤل عند النصر بكل مكوناته وصل لمرحلة حدد بعضهم فيها النتيجة دون إدراك أن بطل النخبة الآسيوية والسوبر السعودي يهوى مثل هذه المناسبات....!!

إيبانيز...ميندي ...محرز ...كيسيه، تأمل الأسماء وأمعن النظر في كل اسم، وخذ ورقة وقلماً وانثر ما تريد من عبارات الغياب وتأثير كل لاعب بحسابات خيسوس وماتياس، لتدرك أن المباراة لم تكن مجرد مباراة عادية بل هي مباراة عِبر ودروس فيها أكون أو لا أكون عنواناً للأهلي..!

الكابتن الاتحادي الذي يلعب للنصر حاول استفزاز جمهور الأهلي كما سبق وأن استفز جمهور النصر ذات عام، فضحكوا منه وعليه.....!!!!

تعيش وتأكل غيرها يا الحبيب.....!

أخيراً: من عجائب الحياة، أنَّ معظم أعدائك هم أشخاصٌ أحببتهم وساعدتهم من قبل.