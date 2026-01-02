صباح الخير يا رفاق:

(صدقوني إذا فشل الإنسان في تغيير العالم، فعليه على الأقل أن يضحك عليه).

وبناءً عليه؛ بما أن الضحك وحده لم يعد كافياً، قررت أن أخترع قلماً لا يكتب بالحبر، بل يتصل مباشرة (بوريدي).

قد تبدو لكم هذه الفكرة لا منطقية، أو ربما تظنون أن (عقلي معطوب)، لكن لا بأس، فالتاريخ يخبرنا أن أغلب الاختراعات العظيمة بدت سخيفة في بدايتها، ثم صفّق لها الجميع بعد أن نجا المخترع من (الرجم المعنوي).

وبالمناسبة؛ لا ننسى أن هناك نساء مخترعات وضعن بصمتهن في التاريخ.

وبما أنني في حالة (تجلي فكري) نادر الآن، قررت أن أشارككم بعض اختراعاتي القادمة، تلك التي سوف ترى النور مؤكداً حينما (تحج البقرة على قرونها).

وسجلوها لديكم حتى تنسبون الاختراعات لي، فأنا لا أثق بذاكرة التاريخ و(أعرف حركاتكم) جيداً، ولن أسمح لكم بسرقة أفكاري.

بسم الله نبدأ؛ سوف أخترع «ساعة ذكية تمنع الكذب»، وبالتالي هي لا تقيس عدد نبضات القلب، بل تصعق صاحبها بشحنة كهربائية كلما حاول أن يكذب، وتصدر إنذاراً كلما قال: (خمس دقايق وأكون عندك) وهو لا يزال في بيته.

وسوف أخترع «نظارة الحقيقة»، وهي نظارة تتيح لك رؤية الناس على حقيقتهم، فترى المُحب الكاذب، وترى الصديق الذي يبتسم في وجهك ويطعنك في ظهرك، وترى الذي يدعي محبتك ومصلحتك وهو حاسد وحاقد.

كما سأخترع «ميزاناً للعلاقات» وهو جهاز لا يزن الدهون أو العضلات، بل يزن (الوعود).

توضع فيه (الكلمات) في كفة، و(الأفعال) في الأخرى؛ فإن رجحت كفة الكلام، أطلق تحذيراً: (بائع أوهام)، وإن تعادلت الكفتان، اطمأنّيت أن هذا الشخص وفي.

وأفكر أيضاً في اختراع «مظلة الاختفاء»، وهي مظلة سوف تخفيك تماماً عن الأنظار بمجرد فتحها، ليس هرباً من المطر، بل هرباً من الواقع والأشخاص الذين يسألونك بابتسامة صفراء:

كيف حالك؟ مع أنهم لا ينتظرون الإجابة، ولا حالك يهمهم في الأساس.

وقبل أن أودعكم أطمئنكم؛ لن ترى هذه الاختراعات النور، ليس لصعوبة تحقيقها، بل لأن العالم بكل بساطة غير مستعد للحقيقة.

فلو وُجدت ساعة تمنع الكذب، ستختفي المجاملات.

ولو وُجدت نظارة تكشف الحقائق، ستنتهي العلاقات.

ولو وُجد ميزان يزن الوعود، ستسقط الادعاءات.

لذلك وحتى إشعار آخر؛ سأكتفي بالكتابة.

فهي الاختراع الوحيد الذي لا يكذب، ولا يجامل، لكنه يفضح بهدوء.